Switch 2 Pro Controller jetzt im Angebot: Endlich gibt's das Nintendo-Gamepad mal günstiger!

Nur für kurze Zeit könnt ihr euch den Switch 2 Pro Controller bei MediaMarkt mal ein Stück günstiger schnappen.

Durch den großen Mehrwertsteuer-Sale bekommen myMediaMarkt-Kunden gerade Extra-Rabatt auf fast das gesamte Sortiment, was sich vor allem bei sonst sehr preisstabiler Hardware lohnt. In diese Kategorie fällt beispielsweise der im letzten Jahr erschienene Nintendo Switch 2 Pro Controller, den ihr jetzt endlich mal zumindest etwas günstiger bekommt:

Alternativ könnt ihr euch auch den ursprünglichen Nintendo Switch Pro Controller, der für die erste Switch erschienen ist, im Angebot schnappen. Dieser ist ebenfalls mit Switch 2 kompatibel und noch ein gutes Stück günstiger als der Switch 2 Pro Controller, allerdings fehlen ihm auch ein paar Features (mehr dazu unten). Hier findet ihr ihn:

Falls sie nicht früher ausverkauft sind, gelten die Angebote noch bis zum 9. Februar, also bis Montag. Um den Extra-Rabatt zu bekommen, müsst ihr euch vorher bei myMediaMarkt anmelden.

Neuer Switch 2 Pro Controller: Was macht er besser?

Seitlich an den Griffen auf der Rückseite verfügt der Nintendo Switch 2 Pro Controller über programmierbare Extra-Tasten.

Wie schon der erste Switch Pro Controller dient auch der Nachfolger für die Switch 2 vor allem dazu, euren Komfort beim Spielen zu erhöhen, und richtet sich somit nicht zuletzt an all jene, deren Hände mit den kleinen, schmalen Joy-Cons bei längerer Nutzung verkrampfen. Insbesondere für größere Hände sind sowohl der alte als auch der neue Pro Controller weit besser geeignet. Der Switch 2 Pro Controller bietet darüber hinaus auch noch besonders rutschfeste Griffe.

Die wichtigste Neuerung im Vergleich zum Vorgänger sind aber die neuen, programmierbaren Extra-Tasten auf der Rückseite. Durch diese müsst ihr den rechten Daumen nicht mehr so oft vom Stick nehmen, um die Buttons zu drücken. Ebenfalls neu ist der Chat-Button unten auf der Vorderseite, durch den ihr im Online-Multiplayer schnell auf die neuen Chat-Features der Switch 2 zugreifen könnt.

Ob diese Vorteile den Aufpreis von rund 19€ gegenüber dem älteren Switch Pro Controller wert sind, hängt natürlich vor allem von eurer Art der Nutzung ab. Zumindest dann, wenn ihr den Controller häufig nutzt und auch gerne im Online-Multiplayer spielt, würden wir euch aber dazu raten, gleich zum neueren Modell zu greifen.