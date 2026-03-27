"Erfolgreich versenkt": LEGO-Fan packt die Titanic in ein Aquarium

Ein LEGO-Fan zeigt sein Display für die Titanic, das von der Community mit viel schwarzem Humor bedacht wird.

Samara Summer
27.03.2026 | 19:35 Uhr

Der Aufbau von LEGO-Sets ist das eine, dann kommt aber eine weitere Herausforderung, die unter Umständen sogar noch größer ausfällt: Wie stelle ich das Modell am besten auf, sodass es in der Wohnung so richtig zur Geltung kommt? Manche Fans werden auch an der Stelle richtig kreativ, und ein solches Beispiel zeigen wir euch hier.

LEGO-Fan denkt sich etwas für das Titanic-Modell aus

Reddit-User Chapter3138 zeigt Fotos und kommentiert sie ganz trocken mit den Worten: "LEGO Titanic erfolgreich versenkt." Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

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Zu sehen ist ein Aquarium, in dem sich allerdings keine Fische tummeln. Stattdessen handelt es sich um einen Ausstellungskasten für das Schiffs aus Klemmbausteinen. Dieses befindet sich passenderweise am Grund, wo es vermutlich gar nicht so leicht unfallfrei zu platzieren war.

Auf einem Bild sehen wir noch die Schlaufen, mit denen es heruntergelassen wurde. Bis auf das Set ist der Glaskasten auf diesem Foto auch noch komplett leer und undekoriert.

Video starten 1:01 Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht

In den Kommentaren gibt es jede Menge Ratschläge, von denen die meisten vermutlich nicht ganz so ernst gemeint sind. Kein Wunder bei dieser Idee, der definitiv eher schwarzhumorig als historisch inspiriert daherkommt.

Einige User witzeln vor allem über den Film von James Cameron, besonders über die berühmte "Tür-Szene" mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. So schlägt User RicePudding3 etwa vor, eine Tür auf der Wasseroberfläche zu platzieren, woraufhin andere User sofort korrigieren, dass nur eine Minifigur auf dem provisorischen Floß Platz haben, beziehungsweise sie das Gewicht von beiden nicht tragen dürfe.

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Das LEGO-Set (Set-Nummer 10294) besteht übrigens aus stolzen 9090 Teilen und wird für 680 Euro auf der offiziellen Webseite angeboten. Minifiguren sind wenig verwunderlich nicht enthalten, auch nicht Leo und Kate. Es handelt sich aber nicht um den einzigen beeindruckend großen und auffällig präsentierten Bau von Chapter3138.

Der User zeigt in anderen Post auch beispielsweise das magische Schloss Hogwarts oder F1-Flitzer in Vitrinen oder Displays, die ein wenig an ein Museum erinnern.

Wie stellt ihr eure LEGO-Sets aus und habt ihr euch auch für eins eurer Lieblings-Modelle was Besonderes ausgedacht?

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