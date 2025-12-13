The Last of Us: Ein Mysterium aus Ellies Vergangenheit ist bis heute ungeklärt

The Last of Us hat sowohl als Spielereihe als auch als Serie große Erfolge eingefahren. Aber es gibt eine Sache, die in beidem völlig unter den Tisch fällt und die Fans können sich auch schon denken, wieso.

David Molke
13.12.2025 | 17:00 Uhr

Ellie stellt in The Last of Us den Dreh- und Angelpunkt der Geschichte dar. Vor allem die Beziehung zu Joel und seine Funktion als Vaterfigur steht im Fokus der Story. Aber was ist eigentlich aus dem leiblichen Vater von Ellie geworden und warum spricht sie nie über ihn? Das fragt sich zumindest ein Fan, der dadurch eine kleine Debatte auslöst.

Ellie spricht nie von ihrem leiblichen Vater und das hat wahrscheinlich einen simplen Grund

Was aus Joels Tochter geworden ist, wird zu Beginn des ersten The Last of Us mit emotionalen Tiefschlägen sehr genau beleuchtet. Aber Ellies Eltern spielen kaum eine Rolle. In der Serie erfahren wir zwar etwas mehr über die Mutter, und im Spiel gibt es natürlich den Brief und einige wenige Informationen, aber das war es dann auch schon. Beim Vater sieht es noch düsterer aus.

Einem Reddit-User ist aufgefallen, dass Ellie kein einziges Mal über ihren leiblichen Vater spricht und er fragt sich, warum:

"Marlene hat ihn auch nie erwähnt, ihre Mutter tut das auch nie in dem Brief, den sie Ellie hinterlassen hat. Was könnte mit ihm passiert sein? Ich spreche vom biologischen Vater, weil Joel der Vater des Herzens ist."

Die Antworten fallen grob zweiteilig aus: Die eine Seite der Medaille ist die funktionale. Ellies Vater wird in The Last of Us wahrscheinlich einfach deshalb nie erwähnt, weil es der emotionalen Wucht schaden könnte. Die Geschichte fokussiert sich so stark auf die Entwicklung der Vater-Tochter-Beziehung zwischen Joel und Ellie, dass ein leiblicher Vater dem nur im Wege stehen könnte.

Aus erzählerischer Perspektive ergibt es also sehr viel Sinn, den Mann einfach komplett wegzulassen. Die Spielenden sollen Joel als Ellies (Ersatz-)Vater ansehen und würde es eine weitere Vaterfigur im Spiel geben, könnte dieser Charakter zu stark mit dem Bild von Daddy Joel konkurrieren.

Aber auch innerhalb der Story erscheint es durchaus sinnvoll, dass Ellie nie groß von ihrem Vater spricht. Sie hat ihn wahrscheinlich nie kennengelernt, sodass er einfach keinerlei Rolle in ihrem Leben gespielt hat. Eine intakte, klassische Familienstruktur ist außerdem etwas, das in der postapokalyptischen Welt von The Last of Us kaum noch eine Rolle spielt, wie Ellie an einem Punkt auch selbst anmerkt.

Nichtsdestotrotz gehen viele Fans natürlich auch voller Hingabe der Frage nach, was wohl mit dem leiblichen Vater passiert sein könnte. Viele vermuten, dass er sehr früh das Zeitliche gesegnet hat. Gut möglich wäre zum Beispiel, dass er infiziert wurde.

Was glaubt ihr, was in der Story von The Last of Us mit Ellies leiblichem Vater passiert sein könnte?

The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 1

Genre: Action

Release: 28.03.2023 (PC), 02.09.2022 (PS5)

Mehr zum Spiel
