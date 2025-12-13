Büroarbeiter baut auf Tastatur von Kollegen Kresse an, als dieser im Urlaub ist - der revanchiert sich, indem er die Maus des Übeltäters in Kunstharz tunkt

Da kommst du aus dem Urlaub und deine Maus ist in einen Harzblock gegossen. Unfassbar! (Bildquelle: Reddit / ScuttleSE)

Manchmal ist es kaum zu glauben, wie nah Comedy-Sendungen wie Stromberg oder The Office am echten Büroalltag dran sind. Einen Beweis liefert zum Beispiel dieses Duo, das mit seinen gegenseitigen Sticheleien sicherlich schon für jede Menge Lacher gesorgt hat. Auch, wenn arme Computer-Hardware unter ihnen leiden musste…

Letztes Update am 13. Dezember 2025: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben den Artikel nochmals überprüft und leicht angepasst.

Büroarbeiter kommt aus dem Urlaub zurück, auf einmal ist seine Maus in Epoxidharz getunkt

Darum geht's: Auf Reddit hat der User ScuttleSE einen komischen Zwischenfall aus seinem Büro geteilt. Er kam nach zwei Wochen aus dem Urlaub zurück und bemerkte an seinem ersten Arbeitstag, dass seine Computer-Maus in einem Block aus Resin steckte.

Hier könnt ihr den armen Nager im Foto sehen:

Um den Block aufzuhübschen, wurde noch ein bisschen Glitter hineingestreuselt, außerdem befindet sich ein Aufkleber mit dem Schriftzug DEGAUSSED darauf.

Dabei handelt es sich um eine in der IT typische Bezeichnung für Computer-Bauteile, bei denen absichtlich ein Defekt herbeigeführt wurde, um sie unbrauchbar zu machen. Dabei ist mit dem Begriff eigentlich die Entmagnetisierung von Objekten – etwa von alten PC-Moitoren – gemeint.

Da er aber vor allem bei der mutwillige Zerstörung von Festplatten genutzt wurde, hat er sich in der Allgemeinheit durchgesetzt. Die Lese- und Schreibköpfe von Festplatten werden beim "Degaussing" starken Magneten ausgesetzt, so dass sie mit voller Wucht auf die Scheiben mit den Daten herunterstoßen und diese verbiegen.

Mechanische Festplatten sind empfindliche Komponenten, die bei hohem magnetischen Fluss (also hohen Gauss-Werten) schnell kaputtgehen.

Übertragen auf die Maus stimmt das mit der mutwilligen Zerstörung auf jeden Fall – brauchbar ist sie garantiert nicht mehr. Der Scherz kommt aber wohl nicht von ungefähr, da das Opfer auch kein Engel ist und die Aktion eine Vorgeschichte hat.

Tastatur des Epoxidgießers musste zuvor als Beet für Brunnenkresse herhalten

Die in Harz eingeschlossene Maus ist laut der Aussage von ScuttleSE die Revanche für einen Streich, den er zuvor gespielt hat. Als sein Bürokumpel vor einiger Zeit selbst in den Urlaub gefahren ist, hat er dessen Tastatur als Anbaufläche für Brunnenkresse missbraucht.

Auch dafür gibt es den Fotobeweis:

Einen grünen Daumen scheint ScuttleSE nicht zu besitzen, aber einen ziemlich stumpfen Humor. Über den QR-Code, der über der Tastatur am Monitor klebt, wird zum Beispiel auch noch ein Video mit einem ziemlich dramatischen Körpergeräusch abgespielt. Da wird der Tastaturbesitzer sicherlich ordentlich gestaunt haben – am meisten aber wohl über das Kraut auf seinem Arbeitsgerät.

Die Streiche sind ungemein witzig, aber auch nicht ganz unproblematisch

ScuttleSE betont in seinen Kommentaren, dass lediglich wertlose 2 Dollar-Hardware zu Schaden gekommen ist. Wir gehen also stark davon aus, dass die Computer-Peripherie schon ein paar Jährchen auf den Buckel hatte und keine brandneuen Komponenten zerstört wurden.

Funktionierende Hardware mutwillig unbrauchbar zu machen, ist eine Verschwendung wertvoller Ressourcen. Daher: Bloß nicht nachmachen!

Zudem müssen wir darauf hinweisen, dass Mobbing am Arbeitsplatz massive psychische Folgeschäden hervorrufen kann und sogar strafrechtlich bei einer Anzeige verfolgt wird. Bei den beiden Spaßvögeln gehen wir allerdings nicht davon aus, dass es sich um Mobbing handelt, da ScuttleSE ein sehr lockeres Verhältnis zu seinem Kollegen beschreibt.

Ist diese freundschaftliche Basis und das Verständnis für die Streiche jedochnicht gegeben, dann ist ein solch toxisches Arbeitsumfeld hochgradig bedenklich.

Falls ihr von Mobbing betroffen seid, haben wir hier ein paar Hilfestellungen zusammengestellt:

Hilfe bei Mobbing am Arbeitsplatz Ein möglicher Weg ist es natürlich, das Gespräch mit euren Vorgesetzten oder Vertrauenspersonen zu suchen. Hilft das nicht, können sich Betroffene unter anderem an die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin wenden. Dort werdet ihr über Beratungsstellen aufgeklärt. Frauen steht zudem eine Krisen-Hotline unter 116 016 zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein allgemeines Hilfetelefon, das weitet sich aber auch auf physische Gewalteinwirkung, also auch Mobbing am Arbeitsplatz, aus.

Da die beiden offenbar so gut miteinander auskommen, fragen wir uns schon, was sie sich wohl als nächstes einfallen lassen. Sie werden ganz sicher schon sehnlichst auf die nächsten Urlaube des jeweils anderen warten.

Habt ihr auch den EINEN Kollegen bei euch auf der Arbeit, mit dem ihr euch solche Späße erlauben könnt?