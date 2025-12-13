Glückspilz findet versiegelte Pokémon TCG-Booster auf Omas Dachboden - werden heutzutage für mehr als 20.000 Euro angeboten

Diese Verpackung wurde in nur einer einzigen Ladenkette angeboten und ist heutzutage dadurch eine Menge Geld wert. (Bild: © Reddit / Business_Pack_4423)

Zu den begehrtesten Pokémon-Karten gehören diejenigen aus dem allerersten Basis-Set. Oftmals sind das die Karten, die frühe Sammler*innen aus ihrer Kindheit kennen und dadurch mit einer Menge Nostalgie verbinden. Gleichzeitig sind seit der Veröffentlichung des Basis-Sets mehr als 25 Jahre vergangen. Dadurch wird die Anzahl der Karten daraus immer geringer – vor allem, wenn die Sammelkarten noch in gutem Zustand sein sollen.

Glückspilz findet seltene Costco-Booster

Ein Glückspilz schießt mit seinem Fund auf dem Dachboden der Oma den Vogel ab: Der Redditor Business_Pack_4423 teilt ein Foto von zehn Boostern aus dem ohnehin begehrten Basis-Set. Das Besondere daran ist die zusätzliche Plastikverpackung, in der sich die Booster befinden:

Dabei handelt es sich um ein Produkt, das Ende der 1990er-Jahre in der US-amerikanischen Warenhauskette Costco verkauft wurde. Das macht die Basis-Set-Booster aus zwei Gründen um ein Vielfaches wertvoller als “gewöhnliche“ Verpackungen:

Durch die Costco-“Edition“ ist das Produkt sehr spezifisch und existiert nur in einer begrenzten Stückanzahl. Das allein sorgt oftmals für einen höheren Wert. Weil die Booster sich nochmals in einer zugeschweißten Plastikverpackung (Blister) befinden, ist die Chance höher, dass niemand die Booster im Vorfeld präpariert hat. Somit ist das Risiko eines Kaufes von bearbeiteten Päckchen für potenzielle Käufer*innen geringer.

So viel sind die Costco-Basis-Set-Booster wert

Weil das Produkt so selten ist, wurde es vergleichsweise wenig verkauft. Deswegen existieren auch nur wenige Informationen dazu, was die Kommentare unter dem Reddit-Beitrag widerspiegeln.

Wir entdecken jedoch auf dem Online-Marktplatz eBay ein Angebot einer solchen Costco-Verpackung für sage und schreibe 25.000 US-Dollar. Das ist noch teurer als die Schätzungen der Kommentator*innen, die vor vier Jahren den Preis bei ungefähr 15.000 US-Dollar vermuteten.

Zum Vergleich: Wenn wir uns die Preise der Basis-Set-Booster auf PriceCharting anschauen, werden lose Packungen für mehrere hundert US-Dollar verkauft, während der Costco-Blister (Booster in Plastikverpackungen) zuletzt für rund 10.000 US-Dollar erfolgreich versteigert wurde.

Ob und für wie viel der Redditor Business_Pack_4423 seine Costco-Karten verkauft, erfahren wir leider nie. Das letzte Update kam vor vier Jahren und damals hatte der User eine der zwei Blister an eine Online-Handelsplattform geschickt und darauf gewartet, dass jemand das zweite Blister für 25.000 US-Dollar kauft.

Wieso sind Booster in Plastikverpackungen mehr wert?

Mit der steigenden Beliebtheit von Sammelkartenspielen sind auch Personen auf das Hobby aufgesprungen, die sich unehrlich einige Euro dazuverdienen wollen. Eine mögliche Methode ist es dabei, Booster vorab zu öffnen und nach seltenen Karten zu durchsuchen. Bei einem Fund lässt sich dann die seltene Karte einsacken und mit einem wertlosen Exemplar ersetzen.

Während es zwar Methoden gibt, präparierte Booster zu erkennen, ist das über Auktionen im Internet nahezu unmöglich. Deswegen sind solche Plastikverpackungen eine zusätzliche Versicherung, dass die Booster darin nicht zuvor angefasst wurden. Aber auch hier ist das leider keine Garantie.

Würdet ihr einen solchen Glücks-Fund direkt für die stolze Summe verkaufen oder für euch behalten?