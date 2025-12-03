Das LEGO U.S.S. Enterprise-Set hatte mit einem Schreibfehler schon vor Release für Spott gesorgt - jetzt gibt euch LEGO gratis Ersatz

Die LEGO U.S.S. Enterprise hat bereits vor dem Release für reichlich Spot gesorgt.

Schon vor dem Release des Star Trek-Set der U.S.S. Enterprise waren Fans gespannt, wie genau der Bausatz sich an das Original hält. Eigentlich sind die meisten Trekkies auch zufrieden, bis auf ein kleines Detail: Einen falsch geschriebenen Teil des legendären Mottos, das seit Jahrzehnten zu Star Trek gehört.

Die Enterprise dringt in Rechtschreibung vor, die nie zuvor ein Mensch gelesen hat

Zum Release am 1. Dezember erhalten Käufer*innen noch die erste Produktionswelle – und damit auch den fehlerhaften Sticker. Statt "… to boldly go where no one has gone before" steht auf dem Aufkleber:

1:53 Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus

Autoplay

… to boldy go where no one has gone before

Gerade bei einem Set, das 380 Euro kostet und klar auf Sammler*innen abzielt, sorgt solch ein Rechtschreibfehler wie hier bei "boldy" für reichlich Ärger. Seit der Vorstellung Mitte November war der Fehler dabei schon bekannt – und viele konnten kaum glauben, dass er nicht mehr rechtzeitig korrigiert wurde.

Lego reagiert: Neuer Sticker kommt, kostenlos und schnell

Wie die Fanseite StoneWars nach Gesprächen mit Stores und dem Kundenservice meldet, liefert Lego ab dem 5. Dezember bereits korrigierte Ersatzsticker. Käufer*innen können sie kostenlos über den Kundenservice anfordern.

Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus, aber die Infos gelten als zuverlässig.

Dass Lego solche Fehler ersetzt, ist nichts Neues – aber wie schnell es diesmal geht, überrascht positiv. Wer jetzt ein Set aus der ersten Welle kauft, findet trotzdem noch den fehlerhaften Sticker im Karton. Wann genau spätere Chargen auf die korrigierte Version umgestellt werden, ist noch unklar.

Nicht der erste Druckfehler bei Premium-Sets

Gerade hochpreisige Sets treffen solche Pannen besonders hart. Erst 2024 gab es beim Orient-Express (21344) falsch geschriebene Städtenamen und Fehldrucke auf mehreren Teilen. Auch damals lieferte Lego Ersatz.

Am Ende bleibt es ein kleiner, aber ärgerlicher Fehler. Immerhin: Die Lösung ist mit Warpgeschwindigkeit unterwegs.

Was ist der schlimmste Fehldruck, den ihr jemals gesehen habt?