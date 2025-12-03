PS Plus im Dezember 2025: Brandneues Bonus-Spiel jetzt verfügbar - schnappt euch jetzt Open World-Meisterwerk mit 95 Punkten auf Metacritic dank Extra/Premium

Schnappt euch jetzt Red Dead Redemption via PS Plus Extra und Premium.

PS Plus-Mitglieder aufgepasst, es gibt mächtig Spielenachschub: Seit gestern könnt ihr euch die fünf frischen Bonus-Spiele des Dezember 2025-Lineups der Essential-Abostufe herunterladen, doch dabei bleibt's nicht. Wer Extra oder Premium abonniert hat, kann sich seit dem 02. Dezember einen weiteren Bonus-Titel schnappen – und zwar einen echten Rockstar-Klassiker.

Red Dead Redemption für PS5 jetzt bei PS Plus Extra/Premium

Erstes Dezember-Spiel für Extra/Premium jetzt verfügbar: Konkret geht's um die verbesserte PS5-Fassung von Red Dead Redemption. Die Neuauflage des ursprünglich 2010 veröffentlichten Open World-Abenteuers ist gestern erschienen und hat's zum Release direkt in die PS Plus Extra-Bibliothek geschafft.

1:02 Red Dead Redemption: Rockstars Western-Epos erscheint im Dezember 2025 auch für Current-Gen-Konsolen und Mobile

Autoplay

Wenn ihr Extra (oder Premium) abonniert habt, könnt ihr euch RDR also ohne weitere Zusatzkosten ziehen. Ohne Abo werden für die PS5-Neuauflage von John Marstons Western-Trip im PS Store 49,99 Euro fällig. Wenn ihr kein PS Plus, aber stattdessen ein kostenpflichtiges Abo von GTA+ habt, könnt ihr den Open World-Hit darüber ebenfalls ohne weitere Zusatzkosten zocken.

Was steckt in der PS5-Version von RDR? Rockstar verspricht mit der verbesserten Version von Red Dead Redemption diverse technische Verbesserungen, darunter "flüssige 60 Bilder pro Sekunde, verbesserte Bildqualität, HDR-Unterstützung und Auflösungen bis zu 4K". Die Neuauflage ist zudem für die Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 sowie iOS und Android verfügbar.

Die neue Version umfasst übrigens nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die gefeierte Zombie-Erweiterung Undead Nightmare sowie sämtliche Bonusinhalte aus der Game of the Year Edition.

Red Dead Redemption gilt aufgrund seiner emotionalen Geschichte und lebendigen Western-Open World als eines der besten Spiele aller Zeiten. Das Original für die PS3 und Xbox 360 steht bei einer denkwürdigen Durchschnittswertung von 95 Punktenauf Metacritic.

Red Dead Redemption 2, das die Prequel-Story rundum Arthur Morgan erzählt, schneidet mit einem Metascore von 97 (für die PS4 und Xbox One) sogar noch besser ab.

Wann werden die restlichen PS Plus Extra-/Premium-Spiele für den Monat Dezember 2025 enthüllt?

Die Enthüllung der restlichen Dezember 2025-Titel für die Extra- und Premium-Bibliotheken lässt noch eine Woche auf sich warten.

Termin der Enthüllung: 10. Dezember 2025 (Mittwoch)

10. Dezember 2025 (Mittwoch) Termin der Freischaltung: 16. Dezember 2025 (Dienstag)

Ab dem 08. Dezember, also ab kommendem Montag, könnt ihr euch mit Skate Story übrigens einen weiteren Dezember-Titel dank Extra/Premium unter den Nagel reißen.

GamePro wird euch pünktlich darüber informieren, sobald die Bonus-Spiele für den Monat Dezember 2025 bekannt sind.

Welche PS Plus-Spiele gibt es im Dezember 2025 bei Essential?

Seit Dienstag, dem 02. Dezember, könnt ihr euch übrigens die Dezember-Titel des Essential-Lineups herunterladen. Diesmal stoßen nicht drei, sondern gleich fünf Titel zum Service dazu:

Und an dieser Stelle fragen wir wie gewohnt unser liebe GamePro-Community: Werdet ihr euch Red Dead für die PS5 schnappen und seid ihr bereit, euch John Marstons Cowboy-Stiefel noch einmal überzustreifen? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion.