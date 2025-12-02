PC-Spieler sucht Rat, wie er seine Kabel besser verstecken kann, aber die Community kommt nicht mit dem Plüsch-Dobby klar, der ihn anstarrt: "Wie kannst du so irgendwas machen?"

Das Kabelmanagement ist hier nicht zu erkennen, aber Dobby sieht alles! (Bild: Reddit.com/user/Nilesander/)

Wenn ihr irgendwann mal eine Frage im Internet stellt, lasst euch das eine Lehre sein und überlegt euch gut, was ihr postet: Es könnte sein, dass sich die Antworten um ganz andere Dinge drehen als die, nach denen ihr eigentlich gefragt habt. So ist es in diesem ziemlich amüsanten Fall, bei dem Dobby, der Hauself permanent über den Bildschirm starrt.

Kabelmanagement? Egal: Was ist mit Dobby und dem Stuhl?!

Reddit-User Nilesander hat Probleme mit den Kabeln unter seinem Schreibtisch. Er hat sie einfach um eine Stange gewickelt, aber besonders gut sieht das natürlich nicht aus. Das scheint auch ihn oder sie selbst zu stören, weshalb eben die Frage danach gestellt wird, wie diese Kabel am besten versteckt werden könnten.

Die Antworten drehen sich aber in erster Linie nicht um die Kabel und wie sie besser versteckt werden können, sondern um Dobby, den Hauselfen aus Harry Potter. Der wurde hier nämlich so in Szene gesetzt, dass der wirklich stechende Blick des Plüschtiers permanent über den Bildschirmrand starrt – genau in die Richtung derjenigen, die vor dem Rechner sitzen.

Hier werdet ihr sehr schnell erkennen, was gemeint ist:

Das muss man mögen oder zumindest ignorieren können und das scheint bei vielen Leuten im Netz nicht der Fall zu sein. In den Kommentaren heißt es beispielsweise:

"Mann, wie spielst du, während dich dieser MFer dabei so anstarrt?"

Worauf eine andere Person antwortet, dass manche Leute eben Gefallen daran finden würden, wenn man ihnen zusieht. Diverse andere posten einfach nur den Ausschnitt des Bildes, auf dem Dobby zu sehen ist. Der Topkommentar ist genau das und hat dafür 1.700 Likes bekommen.

Wir haben es hier mit dem perfekten Beispiel eines Posts zu tun, bei dem die Diskussion sehr schnell auf ein spezielles Detail abgelenkt wurde. Ideal für den sehr amüsanten Subreddit r/derailedbydetails.

Ähnlich viel Aufmerksamkeit bekommt der Stuhl. Auf diesem Stuhl dauerhaft beim Zocken zu sitzen, dürfte wirklich keine gute Idee sein. Da scheinen Rückenschmerzen und Haltungsschäden quasi schon vorprogrammiert zu sein.

Aber wir wollen mal nicht so sein und geben auch noch ein paar Tipps zum Kabelmanagement. Die beste und einfachste Lösung dürfte sein, die Kabel samt Steckerleiste von unten an den Tisch zu befestigen.

Es gibt beispielsweise bestimmte Clips, die an einer Seite Klebestreifen haben, ansonsten tut es natürlich auch beidseitiges Klebeband, je nach Material. Manche Tische haben sogar richtige Hängematten oder Kabel-Führungen, die natürlich auch einzeln erstanden werden können. Wer will, kann auch mit Klettverschluss-Schlaufen oder Kabelbindern arbeiten.

Was sagt ihr zum Kabelmanagement, was sind eure besten Tipps? Und könntet ihr so zocken, mit Dobby, der euch anstarrt?