Spieler findet großartigen Game Boy Advance-Schatz mit 11 Spielen: Zahlt nur 40 Euro, obwohl sie eigentlich viel mehr wert sind

Jedes Spiel für nur 4,25 US-Dollar, das muss sich lohnen – und tut es auch (Bild: reddit.com/user/Limp_Shoe616/).

Blanker Neid und ehrlich empathische Freude – zwischen diesen Emotionen pendeln wir immer hin und her, wenn wir über solche Funde wie diesen hier berichten. Wieder einmal hat ein Reddit-User einen wirklich genialen Fund präsentiert, bei dem er einen echten Schatz gehoben hat. Diese 11 Game Boy- und Game Boy-Advance-Titel sind sehr viel mehr wert als die umgerechnet 40 Euro, die er für sie bezahlt hat.

Falls ihr diese GBA-Spiele zu so einem günstigen Preis seht: Schlagt zu!

Reddit-User Limp_Shoe616 schreibt in einem Beitrag, er habe bisher noch nie so großes Glück gehabt und könne es kaum glauben. Nach einigen von diesen Spielen suche er schon geraume Zeit, bei manchen shoppe er aktiv sogar bereits seit über einem Jahr. Jetzt habe ihm sein Bruder den entscheidenden Tipp gegeben und die beiden seltensten/wertvollsten Spiele auch gleich für ihn gesichert.

Beim örtlichen Goodwill-Store (eine Art wohltätiger Second-Hand-Laden) wurde nämlich ein Electronics-Sale veranstaltet, bei dem jedes der besagten Spiele für nur 4,25 US-Dollar den Besitzer wechseln sollte. Das sind umgerechnet gerade einmal 3,66 Euro, zumindest nach den aktuellen Wechselkursen. Also tendenziell ein echtes Schnäppchen, vor allem bei Spielen, die Seltenheitswert genießen.

Genau das war hier dann auch der Fall. Die drei Spiele, die der Bruder direkt im Auftrag seines Geschwisterchen mitgenommen hat, waren nämlich einmal Pokémon in der Smaragd-Edition, einmal in der feuerroten Edition und dann noch das Pokémon Sammelkartenspiel für den Game Boy Color aka TCG (Trading Card Game).

Die drei Titel sind nicht mit auf dem Bild, aber dafür noch acht andere Spiele, die der überglückliche Reddit-User ebenfalls für den spottbilligen Preis abgestaubt hat:

"Solche Sachen passieren mir nie!" "Bevor ihr hatet: Ich habe eine TONNE andere großartige Spiele (GBA- und GBC-Zeldas, Kristall-Edition, Final Fantasy für den GBA) dagelassen, damit jemand anderes das großartige Glücksgefühl erleben kann, den Deal seines Lebens zu entdecken. Ich habe nur Spiele gekauft, die ich noch nicht besitze."

Was ihr hier seht, ist einiges wert: Sehen wir uns die verkauften Titel auf eBay an, wird schnell klar, dass zum Beispiel Fire Emblem: The Sacred Stones sowie Zoids Legacy oder auch Metroid Fusion gut und gerne für 40 US-Dollar über die Theke wandern. Das heißt, dass schon einer dieser Titel mehr wert ist, als der gesamte Haul hier gekostet hat.

Die wahren Stars der Sammlung sind aber eben die beiden Pokémon-Spiele in der feuerroten und der Smaragd-Edition. Handelt es sich bei den beiden Titeln wirklich um echte Kopien und keine Fakes (und es sieht ganz danach aus, wie ihr hier auf Reddit sehen könnt), dann gehen die einzeln auch schon mal für 100 oder gar 200 US-Dollar weg.

Der glückliche Finder hat hier also ziemlich sicher einen Schatz im Wert von locker 200 Euro gehoben. Erst recht, wenn die beiden Pokémonspiele echt sind, wonach es aussieht. Dementsprechend ist die Freude groß, auch in den Kommentaren. Limp_Shoe616 wird mehrfach eifrig beglückwünscht. Besonders nett an der Sache wirkt aber irgendwie, dass er die Spiele laut eigener Aussage nicht weiterverkaufen, sondern einfach spielen und aufbewahren will.

Haltet ihr die beiden Pokémon-Titel für echt? Wie viel Glück hattet ihr schon mal oder sammelt ihr gar keine Games?