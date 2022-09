Letzte Chance: Über 1000 Spiele für Nintendo Switch bis zu 75% günstiger

Schon letzte Woche hat der Nintendo eShop einen großen Sale gestartet, in dem ihr mehr als 1.000 Spiele für Nintendo Switch günstiger bekommt. Wir hatten auch bereits in einem ersten Artikel zehn Highlights vorgestellt. Am Sonntag endet die Aktion nun, zum Abschluss legen wir jetzt nochmal mit zehn weiteren Kauftipps nach. Falls ihr lieber gleich selbst den Sale nach den besten Deals durchsuchen wollt, findet ihr hier die Übersicht über die Angebote:

Hades

Hades ist einer der größten Indie-Hits der letzten Jahre. In dem Hack&Slash-Actionspiel übernehmen wir die Rolle des Sohns des Gottes Hades und wollen der Herrschaft unseres Vaters entkommen. Dazu kämpfen wir uns aus der Top-Down-Perspektive durch verschiedene Regionen der Unterwelt, wo natürlich haufenweise von der griechischen Mythologie inspirierte Monster auf uns lauern. Glücklicherweise bekommen wir Hilfe von anderen Göttern, die uns unterwegs mit besonderen Fähigkeiten ausstatten. Da es sich bei Hades um ein Roguelike handelt, müssen wir nach dem Tod wieder von vorn anfangen, schalten aber neue Waffen, Upgrades und Fähigkeiten frei. Zudem erfahren wir mit der Zeit immer mehr über die erstaunlich komplexe Geschichte.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst HD

Wie schon seine Vorgänger ist Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 im Grunde ein Fighting Game. Es unterscheidet sich aber deutlich von vielen anderen Vertretern des Genres: Die Kämpfe finden in großen, frei begehbaren 3D-Arenen statt, in denen sich unser Fighter, den wir aus 80 Charakteren auswählen können, von bis zu zwei Mitstreitern unterstützen lassen kann. Außerdem wird vergleichsweise viel Wert auf die Solokampagne gelegt, die aufwendige Zwischensequenzen und Quick Time Events enthält. Neu in Teil 3 sind die Hack&Slash-Abschnitte, in denen wir uns unseren Weg durch größere Gegnermassen bahnen. Die überarbeitete Version namens Full Burst HD enthält neben technischen Verbesserungen auch verschiedene Erweiterungen.

Among Us

Among Us ist eines der erfolgreichsten Multiplayer-Spiele überhaupt. Es handelt sich um ein sogenanntes Social Deduction Game, in dem eine Gruppe von 4 bis 15 Spieler*innen in einem Raumschiff verschiedene Aufgaben erledigen muss, um zu überleben. Das Problem dabei: Ein paar von ihnen versuchen, die anderen heimlich zu sabotieren oder sie zu ermorden. Die übrigen müssen herausfinden, wer die Verräter sind, und können sie von Bord werfen. Schaffen sie es auf diese Weise, alle Saboteure loszuwerden, gewinnen sie. Entscheiden sie sich hingegen falsch und töten versehentlich Unschuldige, kann das Kräfteverhältnis schnell zugunsten der Verräter kippen.

Sid Meier’s Civilization 6

Mit dem Rundenstrategiespiel Sid Meier’s Civilization 6 bekommt ihr hunderte Stunden Spielspaß für nur 8,99€. Wie üblich in der berühmten Reihe müsst ihr eine Zivilisation von ihren bescheidenen Anfängen bis in die moderne Zeit zum Erfolg führen. Dabei könnt ihr euch nicht nur durch militärische Überlegenheit, sondern auch durch Wissenschaft, Kultur, Religion und Diplomatie die Vormachtstellung in der Welt sichern. Die Switch-Version enthält ein paar sinnvolle Verbesserungen wie zum Beispiel die Implementierung der Touch-Steuerung. Außerdem bekommt ihr zusätzlich zum Hauptspiel vier DLCs mit zusätzlichen Zivilisationen wie Wikingern und Persern. Im Multiplayer könnt ihr lokal zu viert zusammen oder gegeneinander spielen.

Sonic Origins

Das erst im Juni erschienene Spiele-Bundle Sonic Origins führt euch, wie der Name schon sagt, zu den Ursprüngen der berühmten Jump&Run-Reihe zurück. Ihr bekommt vier Klassiker, nämlich Sonic 1 bis 3 und Sonic CD, die ihr entweder in ihrer ursprünglichen Form oder in einer leicht modernisierten und technisch verbesserten Fassung spielen könnt. Letztere bietet auch einige neue Features wie zum Beispiel besondere Herausforderungen für Profis. Außerdem gibt es ein Museum, in dem ihr durch im Spiel gesammelte Münzen Konzeptzeichnungen, Musik und Bonuslevel freischalten könnt. Ansonsten bekommt ihr natürlich das übliche temporeiche Gameplay, für das der rasende blaue Igel bekannt geworden ist.

Streets of Rage 4

Mehr als 25 Jahre hat es gedauert, bis Segas berühmte Prügelspielreihe endlich einen viertel Teil bekommen hat, doch das Warten hat sich gelohnt: Streets of Rage 4 sieht zwar etwas bunter und comichafter aus als seine Vorgänger, bleibt ihnen aber beim Gameplay weitgehend treu und schafft es perfekt, das alte Spielgefühl in die heutige Zeit zu transportieren. Erneut bahnen wir uns mit bloßen Fäusten den Weg durch die gefährlichen Straßen einer von Verbrechern beherrschten Großstadt, um es zum Schluss mit dem Schurken Mister X aufzunehmen. Während das am Anfang noch recht leicht fällt, erfordern zähere Gegner schon bald den effizienten Einsatz von Kombos und Spezialfähigkeiten. Im Koop könnt ihr mit bis zu drei weiteren Spieler*innen antreten.

Cities: Skylines – Nintendo Switch Edition

In Cities: Skylines planen, errichten und verwalten wir unsere eigene Großstadt. Um sie am laufen zu halten, müssten wir nicht nur festlegen, wo Wohngebiete, Geschäftsviertel und Industriegebiete entstehen sollen. Wir müssen uns unter anderem auch um die Verkehrswege und die Versorgung mit Wasser und Strom kümmern. Das kann manchmal ganz schön stressig sein, wenn wir mit Katastrophen wie verseuchtem Trinkwasser oder in Flammen stehenden Wolkenkratzern zu kämpfen haben. Es kann aber auch sehr entspannen, dem Treiben der detailliert simulierten Einwohner zuzusehen. Die Switch-Version bietet nicht nur ein paar exklusive Verbesserungen, sondern enthält auch die beiden sehr lohnenswerten Erweiterungen After Dark und Snowfall.

Axiom Verge

Axiom Verge ist ein 2D-Metroidvania im klassischen Pixelstil. Wir spielen einen Wissenschaftler, der nach einem missglückten Experiment plötzlich in einer surrealen, außerirdischen Welt erwacht, wo skurrile und teils riesige Maschinenwesen der letzte Überrest einer längst untergegangenen Zivilisation sind. Mit Hilfe von über 20 sehr verschiedenen Waffen müssen wir uns einen Weg durch diese feindselige Welt bahnen und dabei die Überlieferungen aufspüren, die uns mehr über ihre Geschichte verraten. Spielerisch besonders spannend ist dabei, dass wir auch Geräte finden, mit denen wir unsere Umgebung manipulieren und die Maschinenwesen umprogrammieren können, sodass sie uns beispielsweise heilen, anstatt uns zu schaden.

Minit

Minit ist ein optisch simples Action-Adventure, das man aufgrund seiner Mischung aus Kampf, Erkundung und kleinen Rätseln spielerisch mit frühen Zelda-Spielen vergleichen könnte, wenn es nicht über einen ungewöhnlichen Kniff verfügen würde: Jeder Spieldurchgang endet bereits nach einer Minute, dann werdet ihr an den Anfang zurückgesetzt. Wichtige eingesammelte Gegenstände und Münzen, mit denen ihr Upgrades kaufen könnt, dürft ihr aber behalten. Der Reiz des Spiels besteht deshalb nicht zuletzt darin, sich vor jedem neuen Durchgang einen Plan zurechtzulegen, um möglichst viele dauerhafte Fortschritte zu erzielen. Dabei öffnen sich euch mit der Zeit immer neue Teile der zwar kompakten, aber dennoch vielseitigen Spielwelt.

Windjammers

Bei Windjammers handelt es sich um die technisch verbesserte Switch-Version eines ursprünglich auf Neo Geo erschienenen Klassikers. In dem Fantasy-Sportspiel stehen sich zwei Kontrahenten auf einem Feld gegenüber, das an einen Tennisplatz erinnert, und versuchen einen Frisbee so zu werfen, dass der Gegner ihn nicht fangen kann. Das mag simpel klingen, aber weil ihr aus sechs verschiedenen Charakteren wählen und unterschiedliche Spezialattacken einsetzen könnt, hat Windjammers viel mit einem Fighting Game gemeinsam und bietet dementsprechend viele Möglichkeiten, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. In der Neuauflage gibt es neben verschiedenen Einzelspielermodi und lokalem Multiplayer erstmals auch Online-Matches und eine Rangliste.