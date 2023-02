Letzte Chance: Jetzt 1500 günstige Spiele für Nintendo Switch im Februarfest sichern!

Im Nintendo eShop läuft gerade das große Februarfest mit mehr als 1500 Sonderangeboten für Nintendo Switch. Zum Start letzte Woche haben wir euch bereits zehn Highlights herausgesucht. Bevor der Sale nun am 26. Februar, also an diesem Sonntag, zu Ende geht, legen wir in diesem Artikel noch mal mit zehn weiteren Kauftipps nach. Falls ihr lieber gleich selbst nach den besten Angeboten suchen wollt, findet ihr die komplette Übersicht hier:

51 Worldwide Games

5:48 51 Worldwide Games - Trailer stellt alle 51 Spiele im Schnelldurchlauf vor

Bei 51 Worldwide Games handelt es sich um eine Sammlung mit 51 bekannten Gesellschaftsspielen. Darunter finden sich viele Brettspielklassiker wie Schach, Backgammon oder Halma, bei denen vor allem Köpfchen gefragt ist, aber auch Spiele wie Darts, Bowling oder Air Hockey, bei denen es vor allem auf Geschicklichkeit ankommt. Ihr könnt sowohl lokal als auch online gegeneinander spielen oder euch allein mit der KI messen. Falls ihr gerade überhaupt keine Lust auf Gegner und Wettkämpfe habt, stehen euch zudem drei verschiedene Varianten von Solitaire zur Verfügung. Im Nintendo eShop findet ihr eine kostenlose Demo mit den Spielen Domino, Viererreihe, Präsident und Autorennbahn.

Bayonetta + Bayonetta 2

4:40 Bayonetta 2 - Test-Video zum Action-Feuerwerk

Den ersten und zweiten Teil der Bayonetta-Reihe, die ursprünglich noch für Wii U erschienen sind, könnt ihr jetzt in der technisch verbesserten Switch-Version im Angebot bekommen. Als Hexe Bayonetta, die an Händen und Füßen mit Nahkampf- und Schusswaffen ausgestattet ist, ziehen wir hier in den Kampf gegen die dämonischen Heerscharen. Die spektakulär inszenierten Kämpfe, in denen wir für besonders stilvolle Kombos belohnt werden, und die kreativ designten Gegner sind die Highlights der beiden Spiele. Während das Artdesign des ersten Teils eher düster ist, werdet ihr in Teil 2 in hübsche, farbenfrohe Umgebungen geschickt. Bayonetta 2 hat zudem noch ausgefallenere Spezialattacken zu bieten.

Diablo II: Resurrected

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher, aber es hätte so viel mehr sein können!

Diablo II: Resurrected ist die Neuauflage des Action-RPG-Klassikers, die technisch von Grund auf erneuert und auf den aktuellen Stand gebracht wurde. An der isometrischen Perspektive ändert das aber ebenso wenig wie am bekannten Spielprinzip: Wir erledigen Horden von Monstern, leveln unseren Charakter auf und suchen nach immer besserer Ausrüstung, damit wir in den harten Bosskämpfen bestehen können. Wir können allein oder auch im Online-Koop mit bis zu vier Spieler*innen antreten. Da das Remake neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung Lord of Destruction enthält, stehen insgesamt sieben Charakterklassen zur Auswahl, die sich völlig unterschiedlich spielen.

Spyro Reignited Trilogy

5:22 Spyro Reignited Trilogy - Test-Video: Von der Nostalgiekralle gepackt!

Mit der Spyro Reignited Trilogy bekommt ihr Teil 1 bis 3 der berühmten 3D-Jump&Run-Reihe in einer technisch komplett runderneuerten Version. Die detailreiche Grafik bringt das wunderschöne Artdesign der knallbunten, märchenhaften Levels noch viel besser zur Geltung. Außerdem wurde die Steuerung an heutige Gewohnheiten angepasst und geht nun deutlich besser von der Hand. Ansonsten hat sich am Gameplay wenig geändert, was auch gut ist, denn die Spyro-Spiele haben sich erstaunlich gut gehalten. Mit dem kleinen Drachen durch die Levels zu rasen und Gegner über die Haufen zu rennen oder sie mit dem Flammenatem zu brutzeln, macht auch heute noch eine Menge Spaß.

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX

1:11 Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX - Trailer stellt Remake vor

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX ist das Remake des ursprünglich für Nintendo DS und Game Boy Advance erschienenen Rollenspiels. Statt wie in anderen Pokémon-Spielen in die Rolle des Trainers zu schlüpfen, seid ihr hier selbst ein Pokémon und lebt gemeinsam mit euren Artgenossen in einem kleinen Dorf. Dort schließt ihr Freundschaften und stellt ein Team zusammen, mit dem ihr gefährliche Dungeons erforscht, um verlorene Pokémon zu retten. Die rundenbasierten Kämpfe bieten durch die vielen verschiedenen Fähigkeiten eurer Teammitglieder und durch die vielen Items, die ihr benutzen könnt, eine Menge Tiefgang. Davon könnt ihr euch auch einfach selbst überzeugen, indem ihr die kostenlose Demo im Nintendo eShop herunterladet.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

6:12 Lego Star Wars: The Skywalker Saga im Gameplay-Trailer

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ist schon allein deshalb ein Muss für alle Star-Wars-Fans, weil ihr hier alle drei Star-Wars-Trilogien nachspielen könnt, und zwar in beliebiger Reihenfolge. Die Vorlagen werden dabei mit viel Liebe zum Detail und dem LEGO-typischen schrägen Humor in Szene gesetzt, wobei der stimmungsvolle Soundtrack viel zur Atmosphäre beiträgt. Spielerisch bekommt ihr zwar im Wesentlichen die übliche Mischung aus Action, Rätseln und Platforming geboten. Die Kämpfe sind durch das neue Kombo-System aber deutlich spannender als in älteren LEGO-Spielen. Außerdem sorgen die spektakulären Weltraumschlachten für zusätzliche Abwechslung.

Mario & Rabbids: Sparks of Hope

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Mario & Rabbids: Sparks of Hope ist erst kürzlich erschienene Nachfolger des Taktikhits Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Im Vergleich zum ersten Teil wird nicht nur deutlich mehr Umfang, sondern auch eine komplexere Charakterentwicklung geboten, die für hohe Langzeitmotivation sorgt. Diesmal eilen Mario und seine Freunde gemeinsam mit den niedlichen Häschen aus dem Hause Ubisoft den sogenannten Sparks zu Hilfe. Dabei handelt es sich um kleine, sternenförmige Wesen, die uns im Kampf unterstützen können. Am Kern des Gameplays hat sich wenig geändert: Nach wie vor bekommt ihr anspruchsvolle Rundentaktikkämpfe, in denen ihr die individuellen Fähigkeiten eurer Charaktere klug kombinieren müsst, um zu gewinnen.

One Piece: Pirate Warriors 4

1:30 One Piece: Pirate Warriors 4 im Trailer

One Piece: Pirate Warriors 4 bekommt ihr im Nintendo eShop jetzt stolze 86 Prozent günstiger. Es handelt sich dabei um ein in der Welt der berühmten Anime-Serie angesiedeltes Hack&Slash-Actionspiel im Stile eines Dynasty Warriors. Ihr mäht also mit spektakulären Spezialattacken massenhaft Feinde nieder, die euch hoffnungslos unterlegen sind. Zwischendurch müsst ihr euch aber auch deutlich anspruchsvolleren Bossgegnern stellen, gegen die ihr beweisen müsst, dass ihr das recht komplexe Kampfsystem beherrscht. Für spielerische Vielfalt sorgen die 40 spielbaren Charaktere mit individuellen Fähigkeiten. In jedem Level könnt ihr zwischen mehreren von ihnen wählen. Die Kampagne fesselt zudem durch ihre spannende Story.

Risk of Rain 2

1:31 Risk of Rain 2 - Launch-Trailer zeigt das coole Action-Koop-Fest mit Sci-Fi-Setting

Wie sein Vorgänger ist auch Risk of Rain 2 ein Roguelike-Shooter. Nach dem Tod fangt ihr also wieder von vorn an, aber die zufallsgenerierten Levels und ein motivierendes Fortschrittssystem mit freischaltbaren Items und Charakteren sorgen dafür, dass sich jeder Durchgang anders spielt. Gestrandet auf einem fremden Planeten schlagt ihr euch durch mehr als ein Dutzend verschiedener Regionen voller gefährlicher Kreaturen zum finalen Boss durch, um zu entkommen, und zwar allein oder im Koop mit bis zu vier Spieler*innen. Während Teil 1 noch auf 2D-Pixelgrafik setzte, erlebt ihr Teil 2 nun in der Third-Person-Perspektive, in der die riesigen Monster, mit denen ihr es hier zu tun bekommt, noch viel beeindruckender wirken.

Overcooked Special Edition

1:13 Overcooked - Die knuffige Multiplayer-Sause im Gameplay-Trailer

Overcooked ist ein ebenso witziges wie chaotisches Koop-Spiel, in dem bis zu vier Spieler*innen versuchen, sich gemeinsam um die Küche eines Restaurants zu kümmern. Um innerhalb des Zeitlimits möglichst viele hungrige Gäste zufriedenzustellen und so den Highscore zu knacken, müssen sie gut zusammenarbeiten. Alle Aufgaben vom Fleischbraten übers Gemüseschneiden bis hin zum Tellerwaschen müssen sinnvoll verteilt werden und man muss sich ständig absprechen, damit jeder zur richtigen Zeit das Richtige tut. Sonst kommt es schnell zu kulinarischen Katastrophen. Die Special Edition enthält auch die beiden Erweiterungen „The Lost Morsel“ und „Festive Seasoning“, die unter anderem zusätzliche Levels und neue Köche liefern.