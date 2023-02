Nintendo Switch Februarfest: Riesiger Sale mit über 1500 Spielen jetzt gestartet!

Der Nintendo eShop hat heute unter dem Namen „Februarfest“ einen riesigen Sale gestartet, in dem ihr mehr als 1.500 Spiele für Nintendo Switch günstiger bekommt. Darunter finden sich große First-Party-Titel ebenso wie aktuelle AAA-Hits und kleine Indie-Geheimtipps. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. In diesem Artikel präsentieren wir euch zehn Highlights aus den verschiedensten Genres. Wer lieber selbst nach den besten Angeboten suchen möchte, findet die komplette Übersicht hier:

Paper Mario: The Origami King

5:43 Paper Mario: The Origami King - Gameplay-Video stellt Kampfsystem näher vor

Paper Mario: The Origami King fällt wie alle Spiele der Paper-Mario-Reihe schon allein durch sein hübsches Artdesign mit niedlichen Papierfigürchen auf. In dem Rollenspiel erkundet ihr das mit vielen liebevollen Details in Szene gesetzte Pilzkönigreich, das ihr vor dem bösen Origami-König retten müsst. In der Spielwelt könnt ihr jede Menge Geheimnisse und versteckte Schätze, aber auch witzige Dialoge und Anspielungen entdecken. Zudem hat Paper Mario: The Origami King auch spielerisch einiges zu bieten, nämlich rundenbasierte Taktikkämpfe, die auf kreative Weise mit Puzzle-Mechaniken verknüpft werden. Für Abwechslung sorgen gelegentliche Action-Abschnitte und Dungeons, in denen ihr im Zelda-Stil knifflige Rätsel löst.

Disney Dreamlight Valley

1:43 Disney Dreamlight Valley: Trailer stellt das Winter-Update mit Toy Story vor

Disney Dreamlight Valley ist eine Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing, aber mit berühmten Charakteren aus Disney- und Pixar-Filmen, von Micky und Donald Duck bis hin zu Wall-E. Im Winter-Update wurden Figuren aus Toy Story hinzugefügt, im Frühjahr sollen Charaktere aus König der Löwen folgen. Eure Aufgabe ist es, das verwilderte Dreamlight Valley in einen idyllischen Ort zu verwandeln, in dem all diese Figuren leben wollen. Dazu stehen euch eine Vielzahl an kreativen Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Daneben besucht ihr aber auch andere Regionen und erlebt dort Abenteuer, um weitere Figuren freizuschalten, die teils erst aus den Fängen der aus den Filmen bekannten Schurken gerettet werden müssen.

New Pokémon Snap

1:33 New Pokémon Snap - Launch-Trailer stimmt uns auf die Foto-Safari ein

New Pokémon Snap ist eine nicht nur sehr viel hübschere, sondern auch beträchtlich erweiterte Neuauflage des ursprünglich für N64 erschienenen Klassikers. Statt auf 63 trefft ihr nun auf mehr als 200 Pokémon. Wie im Original geht es auch diesmal wieder darum, möglichst hübsche Fotos von ihnen zu schießen. Das Gameplay ähnelt dabei einem Rail Shooter: An Bord eines schwebenden, sich selbst steuernden Gefährts durchqueren wir Landschaften, die von der Wüste bis zum dichten Dschungel reichen, und schießen jede Menge Bilder. Um die Pokémon hervorzulocken und dazu zu bringen, für uns zu posieren, stehen uns verschiedene Items zur Verfügung. Für den perfekten Schnappschuss müssen wir oft kleine Rätsel lösen.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

0:58 GTA: The Trilogy - Definitive Edition - Trailer zeigt Spielszenen aus dem Remaster

Die Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition liefert euch drei Open-World-Klassiker in einer technisch aktualisierten Version. Bei jedem der drei Titel könnt ihr mit einer Spielzeit von gut 40 Stunden rechnen, ihr bekommt also einen gewaltigen Umfang geboten. Mit GTA 3, das eine an bekannte Mafia-Filme angelehnte Gangster-Geschichte erzählt, hat die Action-Reihe erstmals den Schritt zur 3D-Grafik gewagt. GTA: Vice City schickt euch in die 80er Jahre in eine von der Kultserie Miami Vice inspirierte Stadt. GTA: San Andreas hat sich hingegen der Hip-Hop-Kultur der 90er verschrieben und lässt uns mit San Andreas erstmals einen ganzen Bundesstaat mit mehreren Großstädten erkunden, der stark an Kalifornien erinnert.

Unravel Two

1:40 Unravel Two - Trailer zeigt Fortsetzung mit Koop-Modus

Unravel Two ist wie schon sein Vorgänger ein bildhübscher Puzzle-Platformer, der allein schon aufgrund seines niedlichen Protagonisten mindestens einen Blick wert ist. Wir spielen das Wollknäuelmännchen Yarny, das abwechslungsreiche Landschaften durchquert, indem es mithilfe seiner Fäden Hindernisse überwindet. Diesmal ist Yarny jedoch nicht allein, sondern wird von einem zweiten Wollknäuel-Figürchen begleitet. Wenn ihr wollt, könnt ihr deshalb nun zu zweit im Koop antreten. Spielt man allein, kann man zwischen beiden Figuren hin- und herwechseln. So oder so müssen die beiden Wollknäuel gut zusammenarbeiten, denn viele Rätsel lassen sich nur dann lösen, wenn sie sich gegenseitig mit ihren Fäden unterstützen.

Two Point Campus

10:49 Two Point Campus - Test-Video zum humorvollen Aufbauspiel

Beim Aufbauspiel Two Point Campus handelt es sich gewissermaßen um den Nachfolger von Two Point Hospital. Statt um Krankenhäuser müssen wir uns diesmal aber um ungewöhnliche Universitäten kümmern, die beispielsweise Ritter, Zauberer und Spione ausbilden. Die vielfältigen und fantasievoll gestalteten Szenarien sorgen für mehr Abwechslung als im Vorgänger, zumal uns die zwölf Missionen sehr unterschiedliche Ziele setzen. Dabei ist stets wichtig, dass unsere Unis nicht nur finanziell rentabel sind, sondern auch fähige Absolventen hervorbringen. Um das zu erreichen, müssen wir uns sowohl um Aufbau und Verwaltung der Gebäude als auch um fähige Lehrer, gute Bibliotheken, gemütliche Unterkünfte und vieles mehr kümmern.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

2:03 Fire Emblem Warriors: Three Hopes im Gameplay-Trailer

Fire Emblem Warriors: Three Hopes verknüpft die Spielwelt von Fire Emblem: Three Houses mit dem actionreichen Gameplay von Spielen wie Dynasty Warriors. Statt Rundentaktik gibt es hier also große Schlachten, in denen ihr mithilfe von Spezialattacken zunächst riesige Horden von Feinden niederstreckt, um euch anschließend anspruchsvolleren Bossgegnern zu stellen. Ein strategische Komponente ist auch noch im Spiel, denn zwischen den Kämpfen plant ihr auf einer Übersichtskarte euer weiteres Vorgehen bei der Eroberung der verschiedenen Regionen. Die Story erzählt eine alternative Version der aus Fire Emblem: Three Houses bekannten Ereignisse. Falls ihr erst mal probespielen wollt, könnt ihr das mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop tun.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

9:59 NFS Hot Pursuit Remastered ist die spaßigste Frechheit 2020

Need for Speed Hot Pursuit Remastered ist eine Neuauflage des Rennspielhits, die nicht nur eine Menge technische Verbesserungen mitbringt, sondern auch alle größeren DLCs mit zusätzlichen Wagen und Rennen enthält. Ihr spielt entweder einen Kriminellen oder einen Polizisten und liefert euch spannende Verfolgungsjagden. Um zu entkommen oder euren Gegner zu schnappen, genügt es nicht, einfach nur eure Sportwagen von Marken wie Porsche oder Lamborghini zu beherrschen. Ihr müsst auch fiese Gadgets wie Nagelbretter und EMP-Strahlen einsetzen und euren Nitro-Boost klug nutzen. Neben dem Karrieremodus, in dem ihr neue Autos und Gadgets freischalten könnt, sorgt der Multiplayer für eine hohe Langzeitmotivation.

GRIS

1:22 Gris - Reveal-Trailer zeigt eine wunderschöne Märchenwelt ohne Gefahren

In GRIS steuern wir eine junge Frau durch eine wunderschön gezeichnete 2D-Welt mit surrealem Artdesign. Zunächst wirkt diese Welt zwar noch etwas grau und trostlos, nach und nach bringen wir jedoch die Farbe zurück. Mithilfe ihres Gesangs kann die Protagonistin sogar Tiere und Pflanzen wieder zum Leben erwecken. Spielerisch wird eine Mischung aus Erkundung, Platforming und Rätseln geboten. Um harte Herausforderungen geht es dabei jedoch nicht, stattdessen stehen die Atmosphäre und die Story im Mittelpunkt. Der Geschichte gelingt es, ganz ohne Worte allein durch die eindrücklichen Bilder und den Soundtrack ernste und komplexe Themen wie Verlust und Einsamkeit zu behandeln.

SteamWorld Heist: Ultimate Edition

3:40 SteamWorld Heist - Gameplay-Trailer zur Robo-Rundentaktik

In SteamWorld Heist übernehmen wir die Kontrolle über eine Gruppe von Weltraumroboterpiraten und greifen auf der Suche nach reicher Beute die Schiffe des bösen Roboterimperiums an. Es handelt sich um ein Rundentaktikspiel in der 2D-Seitenansicht, das sich aber vergleichsweise actionreich spielt, weil wir wie im Klassiker Worms das Zielen und Schießen selbst übernehmen. Dabei sind durch das Abprallen an Wänden auch Kunstschüsse um Ecken möglich. Die verschiedenen Roboterklassen mit jeweils eigenen Fähigkeiten sorgen für zusätzliche Komplexität. Außerdem gibt es motivierende Rollenspielmechaniken, denn unsere Roboter steigen nicht nur im Level auf, sondern können auch mit immer besseren Waffen ausgerüstet werden.