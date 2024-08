‘Könnte für immer so weitergehen‘: Letzter Nintendo-Fan überhaupt hält die 3DS-Server am Leben, indem er seit Monaten Mario Kart 7 zockt

Mario Kart schon immer im Multiplayer mehr Spaß gemacht und gehört deswegen zu den Spielen, die von fehlenden Online-Modi am stärksten betroffen sind.

Nintendo hat am 8. April 2024 die Server für Wii-U- und 3DS-Spiele abgeschaltet. Das hat in der Fangemeinde nicht nur für Empörung gesorgt, sondern auch motivierte Spieler*innen dazu gebracht, einige Projekte wie den Abschluss aller Level in Super Mario Maker für die Wii U zu starten. Mittlerweile sind die Server größtenteils geleert und auf den 3DS-Servern befindet sich nur noch ein einziger Spieler, der noch Mario Kart 7 im Online-Modus zockt.

Ein Spieler zockt schon seit Monaten ununterbrochen Mario Kart 7

In einem Interview spricht GamesRadar mit dem besagten Spieler Fishguy6564. Daraus erfahren wir, wie Fishguy6564 sich mit seinem Kumpel Marioiscool246 am Morgen der Service-Abschaltungen zusammengesetzt hat, um einen Plan zu schmieden.

Das Ziel: „Eine Lobby so lange wie möglich am Leben zu erhalten.“

Zusammen haben die beiden einen Patch kreiert, der die Online-Lobby von Mario Kart 7 am Leben erhalten sollte. Als dann der Moment der Wahrheit immer näher gerückt ist, wurden die beiden nervös. Fishguy6564 verrät, dass er nicht wirklich daran geglaubt hat, dass die beiden die Server-Abschaltung überwinden können – und nun befindet er sich Monate später immer noch in der Online-Lobby von Mario Kart 7.

Sein Kumpel Marioiscool246 ist in der Zwischenzeit leider aus der Lobby geflogen, weswegen Fishguy6564 mittlerweile der letzte Spieler in Nintendos Online-Servern für den 3DS ist. Auf die Frage, wie lange er das Projekt aufrechterhalten könne, antwortet er damit, dass sein 3DS zumindest in der Theorie für immer mit den Servern verbunden bleiben könnte. Sein treuer Handheld sei an einer unzerstörbaren Energiequelle angeschlossen und befinde sich in einem Schrank, wo ihn niemand anfassen könne.

Fishguy6564 möchte aber irgendwann die Server verlassen und äußert sich übersetzt wie folgt dazu:

„Die einzige Sache, die mich noch aufhalten könnte, wäre, wenn mein 3DS den Geist aufgibt. Ich denke aber, dass es irgendwann einen Punkt geben wird, an dem ich es als angemessen empfinden werde, den Service unter meinen eigenen Bedingungen zu verabschieden.“ Fishguy6564 im Interview mit GamesRadar

Es ist schmerzhaft, wenn ein potenziell wertvoller Teil unseres Lebens einfach weggenommen wird – so geht es uns zumindest bei den Store-Schließungen, die immer wieder mal negative Schlagzeilen machen. Da ist es umso beachtlicher, wie manche Menschen für sich mit solchen Projekten das Beste daraus machen.

