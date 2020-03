Levi's X Super Mario - Mario, Peach & Co bekommen eigene Mode-Kollektion

Rund um die Feierlichkeiten zum Mario-Day (MAR 10, also der zehnte März, sieht zusammengeschrieben aus wie Mario) wurde nicht nur eine Kollaboration zwischen Nintendo und Lego bekanntgegeben, die uns ein Mario Level im echten Leben bauen lassen soll, sondern auch eine Zusammenarbeit mit dem Jeanshersteller Levi's.

Unter dem Namen Levi's X Super Mario erscheint bald eine ganze Reihe an Klamotten im Stil (und mit) der bekanntesten Figuren der Reihe. Mit dabei sind unter anderem Jeansjacken, Shirts, Taschen, Bauchtaschen, Hoodies ... und ein dunkelblauer Jeansoverall, der Mario selbst unheimlich stolz machen würde.

Dabei rangieren die Produkte von knallbunten, mit Nintendofiguren übersähten Hosen und Jacken zu Jeans, aus deren Hüfttasche subtil eine Goldmünze hervorragt. Egal, ob ihr also tragen könnt, was ihr möchtet oder im Büro und in der Schule darauf achten müsst, was ihr anzieht: Die Kollektion scheint für alle etwas in petto zu haben.

Noch mehr Designs finden sich übrigens auf Nintendoeverything.com, die einen ganzen Schwung Bilder veröffentlicht haben.

Release am 1. April

Noch sind die Sachen nicht erhältlich, der Verkauf soll erst ab dem 1. April starten (und hoffentlich kein Aprilscherz sein). Wie viel die einzelnen Kleidungsstücke kosten werden, wurde noch nicht bekanntgegeben.

Ein kurzer Blick auf die Levi's-Webseite zeigt jedoch, dass Jeans im Schnitt zwischen 90 und 130 Euro kosten, günstig wird das ganze also sehr wahrscheinlich nicht. Dafür ist die Qualität der Hosen jedoch sehr hoch.

Kollaborationen zwischen Videospielmarken und Firmen anderer Industrien nimmt immer mehr zu. So hat Make Up-Hersteller Shu Uemura bereits mehrere Kollaborationen mit Nintendo veröffentlicht. Gans besonders eifrig sind Sneaker-Hersteller. Nike, Adidas und Co haben schon so manchem Dragon Ball-Charakter seinen oder ihren eigenen Schuh verpasst und auch Pokémon gibt es zum darin herumlaufen.

Würdet ihr euch etwas aus der Kollektion kaufen?