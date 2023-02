Levitierte Gegner in Hogwarts Legacy: So meistert ihr die Aufgabe für Professor Onai

Mudiwa Onai gehört zu den Professor*innen, die euch in Hogwarts Legacy mit extra Aufgaben fordern und so neue Zauber beibringen. In ihrer Nebenquests müsst ihr nicht nur einen Trollpopel beschaffen, sondern auch Depulso auf einen levitierten Gegner wirken. Aber wie levitiert man einen Gegner überhaupt?

Quest: Professor Onais Aufgabe

Professor Onais Aufgabe Questgeber*in: Professor Onai

Professor Onai Aufgabe: Wirke Depulso auf einen levitierten Gegner Sammle einen Trollpopel

Belohnung: Descendo (Kraftzauber, der Gegner auf den Boden schleudert und Aufprallschaden verursacht)

So levitiert ihr Gegner, um Depulso zu wirken

Um die Zauber-Herausforderung und damit den einen Teil der Aufgabe zu lösen, könnt ihr nicht einfach zum nächstbesten Gegner laufen. Ihr benötigt nämlich zwingend zwei Zauber:

Depulso: Kraftzauber, der Objekte und Gegner abwehrt und wegschleudert (lernt ihr durch das absolvieren der Quest 'Professor Sharps Aufgabe')

Kraftzauber, der Objekte und Gegner abwehrt und wegschleudert (lernt ihr durch das absolvieren der Quest 'Professor Sharps Aufgabe') Levioso: Kontrolltauber, der Objekte und Gegner schweben lässt (lernt ihr im Unterricht 'Verteidigung gegen die dunklen Künste')

Habt ihr beide Zauber gelernt, geht wie folgt vor:

Rüstet Levioso und Depulso aus Sucht euch einen Gegner Wirkt Levioso auf den Gegner, um ihn zu levitieren (wodurch er schwebt) Wirkt danach direkt Depulso (wodurch er weggeschleudert wird)

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Trollpopel finden

Um die ganze Quest abzuschließen fehlt noch ein Trollpopel. Und wie könnte es anders sein, bekommt ihr die von Trollen. Bekämpft einen beliebigen Troll, beispielsweise im Rahmen der Quests 'Urtkots Helm' oder 'Fleckenentfernung'. Habt ihr ihn besiegt, müsst ihr den Trollpopel nur noch aufheben. Na lecker...

Wollt ihr es euch einfacher machen, könnt ihr Trollpopel aber auch bei J. Pippins in Hogsmeade kaufen. In seinem Zaubertränkeladen, im Dorf westlich gelegen, könnt ihr den Popel auch für 100 Galleonen kaufen. Das ist sehr günstig und spart Zeit und Nerven, wenn man bedenkt, wie fordernd die Kämpfe gegen Trolle sein können.