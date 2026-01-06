LG macht eine geniale OLED-Technologie endlich bezahlbar, aber Augen auf: Nur bei zwei Modellen

Hier seht ihr den OLED G6, das Enthusiasten-Modell, beim C6 handelt es sich eher um den High End-Bereich.

Vor einem Jahr haben wir uns über die neue, revolutionäre Technologie für OLED-TVs gefreut. Allerdings waren die RGB Tandem-Panels ausschließlich den Premium-TVs vorbehalten, was sich jetzt ändert. Zumindest zwei Modelle der etwas erschwinglicheren C6-Fernseher werden auch damit ausgestattet. Aber leider eben nicht alle.

LG OLED C6 bekommt auch RGB Tandem-Panels

Bei Primary RGB Tandem wird den bisher herkömmlichen Farbschichten noch eine weitere hinzugefügt. Diese neuartige Pixelstruktur der organischen Leuchtdioden verfügt dann im Gegensatz zu bisherigen WOLED-Displays nicht mehr über drei, sondern vier Farbschichten. Mehr Infos dazu und wie genau RGB Tandem funktioniert, könnt ihr hier in diesem ausführlichen GamePro-Beitrag nachlesen.

55:48 Gaming-Monitore: Führt an OLED kein Weg mehr vorbei?

Autoplay

Was genau bringt mir das? Die neue OLED-Technik sorgt für ein noch helleres Bild mit weniger Farbfehlern und einem größeren Farbraum in HDR. Ihr bekommt also eine höhere Farbreinheit, die Farben sind klarer voneinander getrennt. Gleichzeitig soll die Lichtleistung um bis zu 20 Prozent (im Vergleich zum G5) auf bis zu 2400 Nits in der Spitze gesteigert werden können.

Auf der CES 2026 wurde jetzt angekündigt, dass all diese Vorzüge nicht mehr nur der Flaggschiff-Reihe der LG OLED G-Modelle vorbehalten sind. Auch der C6 kommt in den Genuss der neuen RGB Tandem-Panels. Aber leider hat die Sache immer noch einen gewaltigen Haken:

Nur die großen 77 Zoll- und 83-Zoll-Versionen des LG C6 werden mit den neuen Panels ausgestattet. Das heißt, dass ihr selbst mit einem 65-Zoll- oder natürlich auch der 55- oder 48-Zoll-Variante in die sprichwörtliche Röhre schaut (und das mit einem verhältnismäßig kostspieligen Flachbild-TV).

Wollt ihr also unbedingt die von LG selbst "Hyper Radiant Color Technology" genannten RGB Tandem-Panels, müsst ihr doch immer noch ganz schön tief in die Tasche greifen. Entweder holt ihr euch einen gigantisch großen C6, oder ihr investiert gleich noch mehr für ein G6-Modell. Bei der bisher noch nicht enthüllten B6-Reihe braucht ihr erst gar nicht darauf hoffen (via FlatPanelsHD).

Die C6-Modelle von LG bringen natürlich noch allerlei andere Features mit sich, wie auf der CES 2026 angekündigt wurde. Da wäre zum Beispiel eine neue Anti-Reflexionsbeschichtung, die allerdings nicht beim kleinsten TV mit am Start ist. Die neue Plattform webOS 26 wird ebenfalls eingeführt, es bleibt aber noch bei HDMI 2.1.

Ebenfalls interessant: Im Lauf des Jahres soll Cloud-Gaming via GeForce Now mit 120Hz und 4K-Auflösung ermöglicht werden. Dazu passt Ultra-Low-Latency-Bluetooth, um die Eingabeverzögerung von Controllern zu verringern. Last, but not least gibt es auch noch Dolby Atmos FlexConnect-Unterstützung.

Was die neuen Fernseher kosten sollen, wurde übrigens noch nicht verraten. Einen Releasetermin gibt es auch noch nicht.

Wie steht ihr zu den neuen LG OLED-TVs? Liebäugelt ihr mit einem Modell und wenn ja, mit welchem?