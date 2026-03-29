LG OLED-TV jetzt 1400€ günstiger: MediaMarkt haut 55 Zoll High-End-Fernseher zum Bestpreis raus!

Durch einen starken Rabatt und Extra-Cashback gibt's den LG OLED C57 4K-Fernseher jetzt zum Bestpreis.

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade einen hochwertigen OLED-Fernseher zum absoluten Schnäppchenpreis abstauben: Den LG OLED C57 mit 55 Zoll bekommt ihr dort gerade 1400€ günstiger im Vergleich zum UVP. Das ist ohnehin schon ein hervorragender Rabatt für den 4K-TV, durch eine parallel laufende Cashback-Aktion könnt ihr aber sogar noch 100€ von LG zurückbekommen, wodurch der Preis insgesamt um knapp 63 Prozent sinkt:

Berechnet man das Cashback ein, handelt es sich laut Vergleichsplattformen um den günstigsten Preis aller Zeiten für den High-End-Fernseher. MediaMarkt macht keine Angaben zur Dauer des Deals, die Cashback-Aktion läuft aber nur noch bis zum 31. März, also bis Dienstag. Viel Zeit bleibt somit nicht mehr. Übrigens gilt die Aktion auch noch für einige andere LG-Fernseher, die ihr bei MediaMarkt gerade günstiger bekommt. Hier eine Auswahl:

Spitzen-TV für Filme & Gaming: Das kann der LG OLED C57!

OLED-Fernseher lassen euch helle Stellen in ansonsten dunklen Szenen viel deutlicher wahrnehmen.

Der LG OLED C57 gehört aktuell zu den besten 4K-Fernsehern auf dem Markt, was er natürlich nicht zuletzt seinem OLED-Display verdankt. OLED-TVs verwenden selbstleuchtende Pixel und brauchen deshalb im Gegensatz zu normalen Fernsehern keine Hintergrundbeleuchtung. Dadurch können sie perfektes Schwarz darstellen und unendlich hohen Kontrast erreichen.

Außerdem können OLED-Fernseher so die Helligkeit jedes Pixels einzeln regulieren und an die jeweilige Szene anpassen. Auf diese Weise können sie beispielsweise hellere Teile in dunklen Bildern viel besser hervorheben. Somit könnt ihr in Filmszenen, in denen ihr mit einem Low-Budget-TV nur verwaschenes Grau sehen würdet, plötzlich ganz neue Details erkennen.

Der LG OLED C57 4K-Fernseher punktet auch durch seine hohe Helligkeit und seinen starken Bildprozessor.

Gegenüber günstigeren OLED-Fernsehern wie dem LG OLED B59 hebt sich der C57 unter anderem durch seine hohe Spitzenhelligkeit von 1200 cd/m2 ab. Diese hilft nicht nur beim Fernsehen bei hellem Licht, sondern führt auch dazu, dass der LG OLED C57 mit HDR Farben richtig zum Strahlen bringen kann. Nur wenige OLED-TVs wie der LG G57 bieten in dieser Hinsicht noch mehr, allerdings zu einem weit höheren Preis: Für den G57 mit 55 Zoll zahlt ihr bei MediaMarkt aktuell rund 500€ mehr.

Beim Gaming liefert der LG OLED C57 ebenfalls eine hervorragende Leistung ab. Durch sein 144Hz-Display kann er die Leistung der PS5 und der Xbox Series X, die maximal 120 fps bei 4K-Auflösung schaffen, vollständig ausnutzen. Mit einem starken Gaming-PC bekommt ihr die vollen 144 fps. Durch den mit bloßem Auge nicht mehr wahrnehmbaren Input Lag von circa 5 bis 6 ms braucht ihr euch außerdem keine Sorgen zu machen, dass eure Reaktionen durch die Eingabeverzögerung ausgebremst werden könnten.