Den OLED-Kassenschlager von LG ballert MediaMarkt jetzt zum Bestpreis mit 62% Rabatt raus!

Der LG OLED evo C5 ist nicht nur der in meinen Augen beste Gaming-TV, sondern erfreut sich in in 55 und 65 Zoll auch allergrößter Beliebtheit. So günstig wie jetzt gab’s den OLED-Fernseher aber nur ganz selten zuvor!

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Lorenz Rittirsch
08.05.2026 | 18:05 Uhr


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Der LG OLED C5 erreicht bei MediaMarkt im Angebot den Bestpreis – einen der aktuell besten und beliebtesten 4K-TVs gibts jetzt mit über 60% Ersparnis. Der LG OLED C5 erreicht bei MediaMarkt im Angebot den Bestpreis – einen der aktuell besten und beliebtesten 4K-TVs gibt's jetzt mit über 60% Ersparnis.

Wir stecken mitten im heiß ersehnten Frühjahr und das bedeutet für den TV-Markt vor allem eines: Zeit für wirklich gute Schnapper! Neue TV-Modelle trudeln langsam auf dem Markt ein, was die Preise der Vorjahresgeräte geradezu in den Keller drückt.

Genau das passiert noch immer bei MediaMarkt mit meinem absoluten Gaming-Favoriten: dem LG OLED evo C5. Ich habe diesen OLED-TV in den letzten Monaten unzählige Male empfohlen, aber so ein gutes Angebot ist selten!

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Der amtierende König der Gaming-TVs: LG OLED evo C5

Egal, ob ihr eine PlayStation, Xbox oder einen High-End-PC im Wohnzimmer stehen habt: Über ein schönes Bild beim Zocken freut man sich freilich, aber es kommt vor allem auf die Geschwindigkeit an. Und hier macht dem C5 so schnell niemand etwas vor.

Da bei einem OLED-Panel jedes einzelne Pixel selbst leuchtet und sich unabhängig von anderen Pixeln ein- oder ausschalten kann, liegt die Reaktionszeit in einem Bereich, den ich mit Fug und Recht als unschlagbar betrachte. Selbst die besten PC Gaming-Monitore können damit nicht konkurrieren – außer natürlich, sie setzen selbst auf OLED.

Das Ergebnis? Selbst bei den schnellsten Shootern oder Rennspielen bleibt das Bild scharf, ohne Schlieren zu ziehen. Wenn ich jetzt noch bedenke, dass der Preis für den LG OLED C5 gerade einen regelrechten Sturzflug hinlegt, manifestiert das nur meine Empfehlung zum aktuell besten Gaming-TV:

So günstig wie jetzt gab es diesen OLED-TV selten zuvor!

Falls ihr generell noch unsicher seid, ob OLED, QLED oder die neuen RGB Mini-LED-TVs am besten zu euren Sehgewohnheiten passen, werft mal einen Blick in unseren ausführlichen Ratgeber bei den Kollegen von GameStar Tech. Dort vergleiche ich die Technik im Detail und zeige euch die besten Fernseher für jedes Budget:

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LG OLED C5 vs. LG OLED C6 – lohnt es sich auf neue OLED-Fernseher zu warten?

Es ist absolut kein Wunder, dass der LG OLED evo C5 zu den beliebtesten und besten OLED-TVs aller Zeiten gehört. Es ist absolut kein Wunder, dass der LG OLED evo C5 zu den beliebtesten und besten OLED-TVs aller Zeiten gehört.

Natürlich glänzt der C5 nicht nur mit einem Controller in der Hand. Der LG OLED evo C5 ist grundsätzlich ein TV-Gerät, das sich in jeder Lebenslage sehen lassen kann. Zu verdanken haben wir das dem Namenszusatz „evo“: Auch wenn im C5 nicht LGs beste und teuerste Tandem-OLED-Technologie schlummert, prahlt er regelrecht mit sehr guter Helligkeit und den meiner Meinung nach besten Schwarzwerten in seiner Preisklasse.

Wer sich verständlicherweise fragt, ob man lieber auf den Nachfolger LG OLED C6 warten sollte, bekommt meine ehrliche Antwort: Nein.

Lang dauert die Ablöse nicht mehr, und ich bin mir sicher, dass auch der C6 wieder auftrumpfen und den C5 natürlich überholen wird, aber dafür zahlt ihr dann einen hohen Preis. Vergleicht allein das aktuelle Angebot des C5 von unter 900€ mit seiner Preisempfehlung von 2.399€ – der C6 wird sicherlich nicht wirklich günstiger in den Markt starten.

Die minimalen technischen Unterschiede des Nachfolgers können diese gewaltige Preisdifferenz in keiner Weise rechtfertigen.

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