  • Anzeige

Offiziell lizenzierter Nintendo Switch 2 Controller schlägt den Pro Controller in allen Bereichen – vor allem beim Preis

Gerade mal zwei Monate nach Release ist eine der besten Alternativen zum Nintendo Switch 2 Pro Controller im starken Angebot auf Amazon. Und er ist technisch weit ausgereifter.

Profilbild von Elias Mohr

Elias Mohr
08.05.2026 | 19:07 Uhr


zum Shop

Das Logo macht es klar: Dieser Controller hat eine Lizenz für die Nintendo Switch 2. Das Logo macht es klar: Dieser Controller hat eine Lizenz für die Nintendo Switch 2.

Der Nintendo Switch 2 Pro Controller ist in meinen Augen die schlechteste Wahl, wenn ihr euch neben den Joy Cons eine weitere Art der Steuerung für die Konsole anschaffen wollt. Denn er ist weder technisch auf dem neuesten Stand noch besonders günstig. Vor wenigen Monaten ist ein neuer Controller erschienen, der nur einen Bruchteil kostet und sogar schon im Angebot verfügbar ist.

Holt euch den Controller jetzt im Sale

Warum dieser Controller dem Pro Controller überlegen ist

Der Hauptgrund, warum ich den Turtle Beach Afterglow Wave anstelle des Pro Controllers empfehle, liegt in den Thumbsticks. Denn statt auf mechanische Schalter zu setzen, wie es der Pro Controller tut, sind hier hochwertige Hall-Effect-Sticks verbaut. Diese funktionieren mithilfe von Magneten, weshalb sie nicht anfällig für Stick Drift sind und auch wesentlich langsamer verschleißen. Es ist mir unbegreiflich, weshalb der Pro Controller trotz seines hohen Preises nicht auf Hall Effect setzt.

Mit seinen unterschiedlichen Farben ist dieser Controller auch farbenfroher als die Geräte von Nintendo. Mit seinen unterschiedlichen Farben ist dieser Controller auch farbenfroher als die Geräte von Nintendo.

Zudem hat mein Geheimtipp auch eine schicke LED-Beleuchtung, die man auf Nintendos Gamepad vergeblich sucht. C-Taste und frei belegbare Zusatztasten auf der Rückseite findet ihr bei beiden Controllern.

Ein paar Abstriche müsst ihr aber auch machen. Denn der Afterglow von Turtle Beach hat keine Rumble-Funktion und funktioniert auch nicht mit den Amiibos von Nintendo. Der größte Nachteil ist aber die Kabelgebundenheit, die wirklich nicht gerade praktisch ist, aber für dieses Problem gibt es eine Lösung.

Jetzt auf Amazon zugreifen

Keine Lust auf Kabel? Auch die kabellose Variante ist günstiger

Es gibt den Turtle Beach Afterglow Wave auch als kabellose Variante. Diese ist zwar etwas teurer, aber immer noch günstiger als der Pro Controller, selbst ohne Sale-Angebot.

Egal, ob mit Kabel oder ohne: Beide Modelle sind mit dem offiziellen Switch 2 Logo versehen. Egal, ob mit Kabel oder ohne: Beide Modelle sind mit dem offiziellen Switch 2 Logo versehen.

In der kabellosen Variante sind auch keine Hall-Effect-, sondern TMR-Sticks verbaut, die ebenfalls mit magnetischen Sensoren arbeiten, aber noch etwas präziser und vor allem energiesparender sind. Deswegen reicht eine Akkuladung auch abenteuerliche 40 Stunden. Wenn es also ein kabelloser Controller werden soll, lohnt sich auch hier ein Blick auf die Alternative von Turtle Beach.

Holt euch hier die kabellose Variante
Andere Controller
Nicht ohne Grund unser Preis-Leistungs-Tipp: Dieser Controller nimmt sich Microsoft zum Vorbild – und macht alles besser!
von GamePro Deals
Es hat 20 Jahre und ein besonderes Spiel gebraucht, damit ich mit Controller spiele – und jetzt liebe ich es
von GamePro Deals
Ein neuer, offizieller Controller für die Switch 2 stellt alles in den Schatten und ist jetzt reduziert
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor einer Stunde

Offiziell lizenzierter Nintendo Switch 2 Controller schlägt den Pro Controller in allen Bereichen – vor allem beim Preis

vor 2 Stunden

Den OLED-Kassenschlager von LG ballert MediaMarkt jetzt zum Bestpreis mit 62% Rabatt raus!

vor 3 Stunden

Dieser deutsche Oldtimer bringt LEGO in Verlegenheit – sogar mit Teilen aus Metall!

vor 5 Stunden

Andere 4K-Drohnen können einpacken: DJI dominiert mit der Mini 5 Pro den Himmel!

vor 6 Stunden

Dieses Spiel hat vor 20 Jahren das Stealth-Genre neu definiert – das Remake ist jetzt im Angebot
mehr anzeigen