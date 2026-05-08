Offiziell lizenzierter Nintendo Switch 2 Controller schlägt den Pro Controller in allen Bereichen – vor allem beim Preis

Das Logo macht es klar: Dieser Controller hat eine Lizenz für die Nintendo Switch 2.

Der Nintendo Switch 2 Pro Controller ist in meinen Augen die schlechteste Wahl, wenn ihr euch neben den Joy Cons eine weitere Art der Steuerung für die Konsole anschaffen wollt. Denn er ist weder technisch auf dem neuesten Stand noch besonders günstig. Vor wenigen Monaten ist ein neuer Controller erschienen, der nur einen Bruchteil kostet und sogar schon im Angebot verfügbar ist.

Warum dieser Controller dem Pro Controller überlegen ist

Der Hauptgrund, warum ich den Turtle Beach Afterglow Wave anstelle des Pro Controllers empfehle, liegt in den Thumbsticks. Denn statt auf mechanische Schalter zu setzen, wie es der Pro Controller tut, sind hier hochwertige Hall-Effect-Sticks verbaut. Diese funktionieren mithilfe von Magneten, weshalb sie nicht anfällig für Stick Drift sind und auch wesentlich langsamer verschleißen. Es ist mir unbegreiflich, weshalb der Pro Controller trotz seines hohen Preises nicht auf Hall Effect setzt.

Mit seinen unterschiedlichen Farben ist dieser Controller auch farbenfroher als die Geräte von Nintendo.

Zudem hat mein Geheimtipp auch eine schicke LED-Beleuchtung, die man auf Nintendos Gamepad vergeblich sucht. C-Taste und frei belegbare Zusatztasten auf der Rückseite findet ihr bei beiden Controllern.

Ein paar Abstriche müsst ihr aber auch machen. Denn der Afterglow von Turtle Beach hat keine Rumble-Funktion und funktioniert auch nicht mit den Amiibos von Nintendo. Der größte Nachteil ist aber die Kabelgebundenheit, die wirklich nicht gerade praktisch ist, aber für dieses Problem gibt es eine Lösung.

Keine Lust auf Kabel? Auch die kabellose Variante ist günstiger

Es gibt den Turtle Beach Afterglow Wave auch als kabellose Variante. Diese ist zwar etwas teurer, aber immer noch günstiger als der Pro Controller, selbst ohne Sale-Angebot.

Egal, ob mit Kabel oder ohne: Beide Modelle sind mit dem offiziellen Switch 2 Logo versehen.

In der kabellosen Variante sind auch keine Hall-Effect-, sondern TMR-Sticks verbaut, die ebenfalls mit magnetischen Sensoren arbeiten, aber noch etwas präziser und vor allem energiesparender sind. Deswegen reicht eine Akkuladung auch abenteuerliche 40 Stunden. Wenn es also ein kabelloser Controller werden soll, lohnt sich auch hier ein Blick auf die Alternative von Turtle Beach.