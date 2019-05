Seit gestern wissen wir endlich etwas mehr über Death Stranding und haben nun endlich eine ungefähre Ahnung, worum es in Hideo Kojimas neuem Spiel ungefähr gehen wird. Aber es gibt noch ein viel größeres Mysterium in der Videospiel-Branche: Auch zweieinhalb Jahre nach der Ankündigung wissen wir aktuell so gut wie gar nichts über The Avengers, dem großangelegten Superhelden-Spiel aus dem Hause Square Enix.

Die E3 2019 enthüllt endlich das Avengers-Spiel

Hier und da gab es kleine Teaser, hier und da gab es Gerüchte: Doch wirklich offizielle Bekanntgaben und Details zum Spiel könnten seltener kaum sein.

Ist es ein Spiel oder sind es mehrere?

Ist es Singleplayer oder Multiplayer?

Greift Square Enix das Marvel Cinematic Universe auf und machen die Entwickler ihr eigenes Ding?

All diese Fragen werden wohl sehr bald enthüllt.

Wie Square Enix nämlich bekannt gegeben hat, wird The Avengers im Rahmen der E3 2019 endlich seine weltweite Enthüllung erleben. Im Rahmen der Presskonferenz des Publishers soll das Spiel vorgestellt werden:

Tune into Square Enix Live E3 2019 for the worldwide reveal of "Marvel’s Avengers"! ?? The event begins June 10th at 6pm PT: https://t.co/SCYMbJYt8j #SquareEnixE3 #Reassemble #PlayAvengers pic.twitter.com/2fWM6ekUue — The Avengers (@Avengers) May 29, 2019

Wann findet die Square Enix-Konferenz statt? Wer live dabei sein möchte, wie die neuen Abenteuer von Captain America, Iron Man und Co. aussehen, muss sehr lange wachbleiben. Denn in Deutschland startet der Square Enix-Livestream erst am Dienstag, dem 11. Juni um 3 Uhr morgens. Vermutlich wird es dann einen großen Trailer geben, der Gameplay und Story des Superhelden-Blockbusters enthüllt.

Welche Erwartungen habt ihr an The Avengers? Seid ihr live dabei?