In diesem Jahr scheinen sich die Ereignisse auf den The Game Awards wohl überschlagen zu wollen. Bereits mehrfach hat Veranstalter Geoff Keighley angedeutet, dass die Preisverleihung auch jede Menge Enthüllungen und Ankündigungen großer Videospiele beinhalten wird. Zuletzt wurde das neue Obsidian-RPG für das Event bestätigt.

Hoher Besuch bei den Game Awards: Nun wissen wir auch, dass sogar die Russo-Brüder, Anthony und Joe, ihr Stelldichein auf der Veranstaltung geben werden. Die beiden Regisseure sind für ihre Arbeiten im Marvel Cinematic Universe bekannt, zuletzt lieferten sie Avengers: Infinity War und sind auch für dessen direkten Nachfolger verantwortlich.

We are excited to welcome Joe and Anthony Russo (@Russo_Brothers) directors of Avengers, to the #TheGameAwards next week. Don't miss the stream live everywhere around the world on Thursday night. #WorldsWillChange pic.twitter.com/8Trh0rszcJ