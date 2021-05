Ihr habt euer liebstes Mass Effect gewählt und es gibt einen klaren Sieger

Mit der Mass Effect Legendary Edition haben EA und BioWare Mitte Mai drei der beliebtesten Rollenspiele überhaupt zurückgebracht. Und zwar nicht als simple Portierungen, sondern als Remaster mit teils sehr deutlich technischen Anpassungen. Damit haben alle Serienveteranen - und alle, die es werden wollen - die Gelegenheit, die SciFi-Klassiker endlich auch in modernem Gewand zu spielen.

Die Legendary Edition enthält die ersten drei Teile, außerdem gibt es noch Mass Effect: Andromeda. Doch welcher Serienteil ist euer liebster? Diese Frage haben wir euch kürzlich in einer Umfrage gestellt und wollen an dieser Stelle einen Blick auf die Ergebnisse werfen. Und die sind mehr als eindeutig.

Ein klarer Sieger

Satte 1153 von euch - also über die Hälfte aller Teilnehmenden bei der Umfrage - wählten Mass Effect 2 als ihren Favoriten und bescherten dem Titel einen satten Vorsprung vor Platz 2 (Mass Effect 3).

Das lieferte sich einen vergleichsweise enges Rennen mit dem ersten Teil, ziemlich abgeschlagen auf Rang 4 folgt Mass Effect Andromeda.

In den Kommentaren finden sich entsprechend viele Einträge, die auf Mass Effect 2 Bezug nehmen, unter anderem:

"Für mich ist es Teil 2. Bin mit dem Teil in die Reihe eingestiegen und hab es mindestens 10x durchgezockt, komplett versteht sich." (Judge-Dredd)

"ME2 ist für mich ganz klar der bisherige Höhepunkt der Reihe [...] Überragendes Writing und einige der denkwürdigsten Charaktere und Performances in Videospielen - und darüber hinaus." (Torheit)

"Eindeutig - und das mit Abstand - der zweite Teil. Würdoge Fortsetzung mit allem drum und dran." (SpielkindDE1337)

Darüber hinaus gibt es aber auch viele Stimmen, die einen der anderen Teile als Liebling haben. affentheater84 findet beispielsweise, dass Teil 1 die beste Story hat, auch Zartesie wurde nach eigener Aussage vom Erstling "total in den Bann gezogen". Bei copper97 gewinnt ganz klar Teil 3 und Snake06 gehört zu den wenigen, die Mass Effect Andromeda als ihren Favoriten gekürt haben, unter anderem, weil für ihn Ryder besser funktionierte als Shepard.

Für einige gehört die erste Trilogie zusammen

Ebenfalls eine spannende Erkenntnis aus den Kommentaren: Einige von euch sehen Mass Effect 1-3 als Gesamtpaket und unterteilen tun sich deshalb schwer, einen bestimmten Titel herauszuheben.

"Ich kann mich gar nicht entscheiden, weil die Trilogie als Gesamtkunstwerk einfach so großartig ist. [...]" (BillytheSchmidt)

"Kann da nicht abstimmen, weil ich die Trilogie im Ganzen als Meisterwerk wahrnehme." [...] (Zombies Are My Neighbors)

Richtig "schlecht" wird in den Kommentaren im übrigens als keiner der Teile empfunden, Andromeda kommt von allen Titeln dabei aber noch am schlechtesten weg. So meint Thortank etwa, dass es Andromeda "nicht hätte geben müssen".

So oder so: Man merkt, dass die Mass Effect-Spiele viele von euch berührt und begeistert haben. Wir danken euch für eure Teilnahme und eure zahlreichen Kommentare!