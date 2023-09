Lies of P-Preload, Release und Größe auf PS4/PS5: Mit einer Version dürft ihr schon drei Tage früher zocken

Mit der Deluxe-Version könnt ihr schon früher den Pre-Load starten und loslegen.

Ab dem 19. September könnt ihr euch in ein neues Soulslike stürzen und dabei gleich noch ein beliebtes Kindermärchen auf ganz andere Art erleben. Lies of P versetzt die Pinocchio-Geschichte von Carlo Collodi in eine Steampunk-Stadt, in der gerade die Puppen-Apokalypse herrscht.

Falls ihr es kaum noch abwarten könnt, euch in das Action-RPG zu stürzen, könnt ihr jetzt schon mal auf der PlayStation Platz schaffen und bald sogar den Preload starten. Und für den Fall, dass ihr noch nicht genau wisst, ob der Titel was für euch ist, könnt ihr ihn sogar als Game Pass-Mitglied gleich ab dem ersten Tag ohne Zusatzkosten auf der Xbox ausprobieren.

Habt ihr dagegen eine spezielle Version vorbestellt, dürft ihr schon früher loslegen, wie das inzwischen bei vielen Spielen der Fall ist. Wir verraten euch alles, was ihr zu Pre-Load, Release-Zeit und Größe wissen müsst.

So viel Platz braucht Lies of P auf PS5 und PS4

Wie viel Platz das Spiel auf Sonys Current und Last Gen-Konsole braucht, wurde noch nicht offiziell bekanntgegeben, aber vom ziemlich zuverlässigen X-Account (ehemals Twitter) PlayStation Game Size geteilt. Folglich ist die Installationsgröße auch nur für Sony-Konsolen angegeben, sollte aber auch auf der Xbox nicht extrem abweichen.

Diese Eckdaten nennt der Post:

PS5 : 34.707 GB

34.707 GB PS4 : 29.107 GB

Das bezieht sich auf die Versionen 1.001.000/1.01 des Spiels. Ein wirklicher Platzfresser wie massive Open World-RPGs, die gerne mal das Dreifache brauchen, ist Lies of P demnach also nicht.

PlayStation Game Size liefert aber auch gleich noch die Preload-Zeiten und die Info, wann ihr mit welcher Version spielen könnt. Mit der Deluxe Edition geht's nämlich schon drei Tage früher los.

Standard Edition Pre-Load: 17. September um Mitternacht, Release: 19. September um Mitternacht

17. September um Mitternacht, Release: 19. September um Mitternacht Deluxe Edition Pre-Load: 14. September um Mitternacht, Release: 16. September um Mitternacht

Das erwartet euch in Lies of P

Im Soulslike schlüpft ihr in die Rolle des ziemlich lebensecht aussehenden Puppenjungen Pinocchio. Mit ihm schlagt ihr euch durch die chaotische und düstere Stadt Krat, in der Retro-Roboter mit offensichtlicher Fehlfunktion wüten.

Um nicht ganz schnell zu einem Blechhaufen zusammengeklopft zu werden, wehrt ihr euch mithilfe von coolen Steampunk-Waffen, bei denen Griff und Klinge frei kombiniert werden können. Dazu kommt auch noch Pinocchios linker Prothesenarm, aus dem ihr unterschiedliche Geschosse abfeuern könnt. In unserem Test erfahrt ihr natürlich pünktlich zu Embargo mehr darüber, wie viel Spaß das Ganze macht.

