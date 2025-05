Eins der besten Soulslikes der letzten Jahre könnt ihr dank neuer Schwierigkeitsgrade bald auch ohne Frust genießen

Lies of P war euch bisher zu schwer? Dann gibt es bald Abhilfe.

Lies of P ist im Okober 2023 erschienen und kam bei der Souls-Community und in Kritiken gut an. Seit Release hat sich aber noch mal einiges getan, auch in Sachen Schwierigkeitsgrad. So wurden beispielsweise bereits Bosse generft, mit denen Fans ihre Probleme hatten.

Für alle, denen es trotzdem noch zu hart ist, gibt es jetzt eine gute Nachricht: Pinocchios düsteres Abenteuer könnt ihr bald auf leichteren Schwierigkeitsgraden erleben.

Lies of P bekommt gleichzeitig mit dem DLC-Release neue Schwierigkeitsgrade

Im "Sommer 2025" bekommt Lies of P einen Story-DLC mit neuen Arealen und frischen Gegner*innen. Einen genauen Release-Team hat Enwickler Neowiz noch nicht verraten, aber irgendwann in den nächsten drei Monaten sollte es so weit sein.

Eine spannende Neuigkeit für alle, die sich noch schwertun ist aber: Neben der Erweiterung, die wohl mit rund 30 Euro zu Buche schlagen wird, gibt es auch einen Patch, der neue Schwierigkeitsgrade einführt, auch für das Hauptspiel (via VGC).

0:50 Lies of P Overture: Unser Video verrät euch in 50 Sekunden, was ihr zum DLC wissen müsst

Diese Auswahl wird es dann geben:

Butterfly’s Guidance

Awakened Puppet

Legendary Stalker (aktueller Schwierigkeitsgrad)

Das heißt, dass es nicht nur einen Easy Mode geben wird, sondern gleich zwei leichtere Schwierigkeitsgrade. Dieser Ansatz klingt vielversprechend, da ein einzelner Easy Mode für ein schweres Spiel oft gänzlich jede Herausforderung nimmt.

Neowiz hat bereits mit den Nerfs auf Community-Feedback reagiert und tut das nun erneut. Game Director Jiwon Choi erklärt dazu:

Durch die Anpassungen in der Entwicklung und die Einführung dieser Schwierigkeitsoptionen können wir ein Spielerlebnis für unterschiedlichen Spielertypen anbieten. Dies erweitert die Basis.

Darum dreht sich der DLC

Lies of P: Overture dreht die Uhr für die Stadt Krat noch mal zurück und zeigt sie in glanzvolleren Tagen. Wir landen dort mittels eines rätselhaften Artefakts und machen uns auf die Jagd nach einer legendären Stalkerin.

Besonders spannend dabei: Das wichtigste Gebiet ist ein Zoo, der mit seiner Belle Epoque-Optik und den wild gewordenen Tieren einiges hermachen dürfte.

Habt ihr Lust, die neuen Schwierigkeitsgrade auszuprobieren oder hat für euch bei Lies of P ohnehin alles gepasst und ihr freut euch jetzt einfach nur auf den DLC?