Lies of P-Prequel überraschend veröffentlicht: Das erwartet euch im Overture-DLC

Der Lies of P-DLC Overture wurde während des Summer Game Fest veröffentlicht.

Nachdem kurz vor dem Summer Game Fest bereits der Trailer geleakt ist, war es während der Show nur noch eine Frage der Zeit. Zur großen Überraschung hat nämlich Entwickler Neowiz den Prequel-DLC von Lies of P, der zuvor für den Sommer 2025 angekündigt war, direkt veröffentlicht!

Lies of P zählt aus unserer Sicht nämlich zum Besten, was Soulslikes und fordernde Action-RPGs abseits den Spielen von FromSoftware in den vergangenen Jahren hervorgebracht haben. Im Spiel wird die Geschichte von Pinocchio neu interpretiert und in einer düsteren, Bloodborne-esken Stadt namens Krat erzählt.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer zum Overture-DLC anschauen:

1:36 Neuer Trailer zum neuen Lies of P-DLC

Das erwartet euch im Overture-DLC

In Overture erlebt ihr die Vorgeschichte des Hauptspiels und somit ein Krat, das noch nicht von den schaurigen Ereignissen gezeichnet ist. Für P gilt es nun herauszufinden, wodurch das ganze Schlamassel enstanden ist.

Neu mit dabei sind natürlich neue Waffen und natürlich auch zahlreiche neue Bosse. Insgesamt soll euch der DLC gut 15-20 Stunden bei Laune halten.

Muss ich das Hauptspiel gespielt haben? Das solltet ihr. Zwar erzählt Overture die Vorgeschichte, dennoch greift die Story bereits Handlungen und Personen aus dem Hauptspiel auf. Lies of P bekommt ihr übrigens gerade reduziert für 29,99 Euro im PS Store und im Microsoft Store.

Schon gewusst? Für Lies of P werden im Zuge des DLC auch ein neuer Boss Rush-Modus, sowie Schwierigkeitsgrade ergänzt. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen: Mehr zum Thema Lies of P könnt ihr dank neuer Schwierigkeitsgrade bald auch ohne Frust genießen von Samara Summer

Neben dem DLC haben Neowiz bereits eine Fortsetzung von Lies of P angekündigt. Alle Projekte des Studios hat Kollegin Samara in ihrem Artikel zusammengefasst.

