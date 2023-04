Life by You soll erwachsener werden als Die Sims und deckt damit auch Nacktheit ab

Life by You macht einiges anders als die Sims.

Ab dem 12. September muss sich Die Sims warm anziehen, denn an diesem Tag startet die ernst zu nehmende Konkurrenz Life by You in den Early Access auf dem PC. Das kommende, von Paradox Tectonic entwickelte Spiel erinnert zwar stark an die beliebte Lebenssimulation, unterscheidet sich aber auch in einigen Punkten - zum Beispiel auch, was das Thema Nacktheit angeht.

Life by You will erwachsenen Ansatz wählen

Die Sims-Reihe deckt zwar mit ihren zahlreichen Erweiterungen irgendwie alle Bereiche des Lebens ab, wie zum Beispiel die Teen-Zeit an der Highschool oder idyllisches Landleben. Auch eher weniger alltägliche Szenarien sind dank Werwolfs-Erweiterung möglich.

Aber in manchen Bereichen schränkt euch die Simulation dann doch etwas ein. Wer die Charaktere nackt sehen will, muss dafür bisher auf Mods zurückgreifen, denn zwar sind die Sims nicht verlegen, ihre Klamotten wegzuwerfen, aber dann werden ihre Körper stets verpixelt angezeigt.

Life by You strebt hier einen höheren Realismusgrad an, der sich an eine erwachsene Spielerschaft richtet. Das bedeutet zwar nicht, dass der Titel auf Gewalt setzt, Nacktheit wird es aber geben (via axios.com).

Aber keine Sorge, falls euch das unangenehm ist: Ob ihr die Charaktere komplett unverpixelt hüllenlos seht, könnt ihr selbst wählen. In der Default-Einstellung ist das zunächst mal ausgeschaltet.

Rod Humble, der bei Sims 2 und Sims 3 eine leitende Rolle hatte und nun Creative Lead für Life by You ist, hat Axios verraten:

Ich wollte, dass der emotionale Fokus des Spiels erwachsener ist und die Intelligenz des Publikums respektiert.

Dazu passt auch, dass ihr es in Life by You nicht mit Fantasie-Gebrabbel wie dem Simlisch zu tun bekommt, sondern die Charaktere sich verständlich unterhalten. Was euch besser gefällt, ist natürlich euch überlassen.

Im Video erfahrt ihr mehr über das Spiel:

13:29 Open World-Konkurrenz für Die Sims: Das ist Life By You

Interessant ist außerdem, dass das Entwicklerteam Mods für das Spiel ausdrücklich beführwortet. Moddern, die eigenen Content für Life by You erstellen, soll es sogar erlaubt sein, diesen zu verkaufen. Es dürfte also sehr spannend werden, welchen Weg das Spiel einschlägt, wenn die Community auf diese Weise beteiligt wird.

Übrigens wird es in Life by You auch möglich sein, Geschlecht, Pronomen und Sexualität eurer Charaktere anzupassen.

Was sagt ihr: Freut ihr euch auf den erwachseneren Ansatz von Life by You oder ist für euch alles, wie es bei den Sims ist, gut so?