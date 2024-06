Dieses Spiel sollte der große Sims-Killer werden - Jetzt wurde Life by You überraschend gecancelt

Paradox Interactive hat Life By You begraben.

Die Sims-Reihe ist auch mit seinem vieren Teil nach wie vor der Platzhirsch unter den Lebenssimulationen, in denen wir unsere eigenen Familien steuern und ihren Alltag nachgehen. Ernsthafte Alternativen, um frischen Wind in das Genre zu bringen, wäre da sehr willkommen. Life By You sah da sehr vielversprechend aus. Allerdings hat Paradox Interactive nun etwas überraschend verkündet, dass es nie soweit kommen wird.

Life By You wird das Licht der digitalen Welt nicht mehr erblicken

Eine traurige Nachricht für alle, die sich eine ordentliche Sims-Alternative wünschen und große Hoffnung in Life By You gesetzt haben. Die Entwicklung von Paradox' Lebenssim wurde eingestellt. Das teilte der stellvertretende CEO Mattias Lilja im offiziellen Forum mit:

Leider haben wir uns entschieden, die Veröffentlichung unserer lang erwarteten Lebenssimulation Life by You abzusagen. Das war eine unglaublich schwierige Entscheidung und stellt ein klares Versagen von Paradox dar, sowohl unsere eigenen als auch die Erwartungen der Community zu erfüllen.

Grund für die Einstellung des Projekts sei, dass Paradox trotz Fortschritte durch Verschiebungen nicht mehr daran glaubte, ihrer Vision gerecht zu werden. Das Potenzial war groß, die Mängel aber nach wie vor größer:

Life by You hatte eine Reihe von Stärken und die harte Arbeit eines engagierten Teams, das in ihre Umsetzung gesteckt wurde. Wenn wir jedoch an einen Punkt kommen, an dem wir glauben, dass wir mit mehr Zeit nicht nahe genug an eine Version herankommen, mit der wir zufrieden wären, dann halten wir es für besser, aufzuhören.

Ursprünglich war der Early Access von Life By You für September 2023 angedacht gewesen. Es folgten Verschiebungen in den März 2024 und Juni 2024. Schließlich wurde auch der Plan verworfen und der PC-Vorabzugang auf unbestimmte Zeit angesetzt. Nun wird das Spiel gar nicht mehr das Licht der Welt erblicken. Dabei klang Paradox zuletzt noch sehr zuversichtlich und ließ kaum Zweifel daran, dass es gar nicht mehr veröffentlicht wird.

50:21 Life by You ist ganz anders als Die Sims und das ist seine größte Stärke

Ein paar Sims-Alternativen warten noch auf uns

Damit verlieren wir nicht nur eine spannende Lebenssimulation mit ganz eigenen Ideen wie echter englischer Sprache (mehr dazu im Talkvideo oben), sondern auch Konkurrenz für Die Sims. Und die wäre nach all den Jahren durchaus nötig, um den Platzhirsch von EA und Maxis etwas Druck zu machen. Denn Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft.

Aber auch wenn Life By You damit aus dem Rennen ist, haben sich in den letzten Monaten und Jahren noch ein paar weitere Sims-Alternative angekündigt, die endlich frischen Wind ins Genre bringen könnten. Dazu zählen etwa Vivaland, Paralives, inZoi und eine noch namenlose Lebenssimulation von Midsummer Studios. Es bleibt also spannend, wie es mit diesen Projekten weitergeht.

Was sagt ihr dazu, dass Life By You eingestellt wurde? In welche angekündigte Sims-Alternative steckt ihr große Hoffnung?