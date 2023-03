Life by You ist wie Sims 4 mit Open World und echter Sprache statt Simlisch

Life by You kommt im September und könnte eine starke Sims-Konkurrenz werden.

Bereits Anfang März hat Paradox Interactive die neue Life-Simulation ihres kalifornischen Studios Paradox Tectonic enthüllt. Die hört auf den Namen Life by You und machte in einem ersten Teaser direkt deutlich, dass uns hier eine moderne Die Sims-Alternative erwartet. Und wie zur Ankündigung versprochen, gab es heute erste richtige Informationen zur Life-Sim, die uns auch ein besseres Bild davon liefern, wie stark sich Life by You von Die Sims 4 unterscheiden wird.

Life by You präsentiert sich als moderne Sims 4-Alternative

Schon der erste Teaser von Life by You ließ keine Zweifel offen, dass uns hier eine Lebenssimulation erwartet, die stark an Die Sims-Reihe erinnert: Wir erstellen im Human Creator Menschen mit Charaktereigenschaften und persönlichen Hintergründen, machen Karriere, gründen eine Familie, bauen unser Traumhaus, achten auf Bedürfnisse wie Spaß, Hygiene, Harndrang und so weiter.

Die ersten Screenshots zeigen sowohl Live-Gameplay als auch Editoren und Creator-Tools.

Life by You macht einiges anders als Die Sims 4: So ähnlich das Konzept aber auch sein mag, so soll sich Life by You als "am stärksten modifizierbarer und offener Lebenssimulator" in einigen Punkten auch stark vom aktuellen Die Sims 4 unterscheiden. Neben dem offensichtlichen weniger stilisierten Look fallen beim den Features vor allem die folgenden Dinge auf:

Open World: Anders als in Die Sims 4 soll es eine offene und komplett anpassbare Spielwelt ohne Ladebildschirme geben. In der sollen wir auch Quests erledigen können, um neue Erfahrungen freizuschalten. Echte Sprache: Sprechblasen mit Symbolen und fantasievolles Gebrabbel war gestern – Life by You setzt nicht auf eine Fantasiesprache wie Simlisch, sondern auf echte Sprache (laut Screenshots auf Englisch). Gespräche sollen je nach Situation einzigartig ablaufen und von uns mitgestaltet werden können. Vielfältigere Steuerung: Es wird nicht nur möglich sein, unsere Menschen über eine Third-Person-Perspektive zu befehligen, sondern sie auch per Drag-and-Drop direkt zu steuern. Viele Tools und Mods: Die Entwickler*innen deuten viel kreative Freiheiten an. So sollen wir durch Mods unsere eigenen In-Game-Inhalte erstellen können. Creator-Tools und Editoren sollen außerdem dabei helfen, "jeden Aspekt unserer Erfahrung zu optimieren". Das reicht von der genauen Farbgestaltung der Kleidung dank Farbspektrum (Farbe, Helligkeit, Sättigung) bis hin zur Anpassung verfügbarer Dialogoptionen.

Im ersten Trailer bekommt ihr ein besseres Gefühl von Life by You:

2:07 Der neue Sims-Konkurrent Life by You zeigt erstes Gameplay im Trailer

Wann erscheint Life by You? Die Life-Sim soll rund 40 Euro kosten und startet am 12. September 2023 auf dem PC im Early Access. Wer vorbestellt, kann sich einige Items wie Möbel sichern.

Wie lange das Spiel so zusammen mit der Community weiterentwickelt werden soll, wurde aber nicht verraten. Ein finales Releasedatum steht daher noch aus. Wie es um Versionen für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch steht, ist ebenfalls unklar. Wir bleiben diesbezüglich für euch aber dran.

Nachdem nun die erste Welle an Informationen bekannt ist, habt ihr sicher schon eine Meinung zu Life by You. Schreibt sie uns gerne in die Kommentare!