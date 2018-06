Life is Strange 2 - Dataminer findet Charaktere, Setting & Splitscreen-Feature

Wir wissen bereits, dass Life is Strange 2 eine komplett neue Geschichte mit neuen Charakteren erzählen wird. Welche Figuren wir diesmal begleiten, wo und wann der Nachfolger zu Life is Strange spielt, halten die Macher aber noch geheim und lassen uns aktuell mithilfe der gestern erschienenen Gratis-Episode Captain Spirit spekulieren.

Spoilerwarnung: Ab jetzt erhält dieser Artikel Spoiler zu Life is Strange und Captain Spirit.

Ein Dataminer hat sich Captain Spirit derweil zur Brust genommen und den Code des kleinen Adventures auf Hinweisen zu Life is Strange 2 durchforstet. Dabei hat er nicht nur die angeblichen Charakter-Namen, sondern auch das Setting, die Zeit und Bezüge zum originalen Life is Strange herausgefischt.

Hier alle angeblichen Infos zu Life is Strange 2 in der Übersicht.

Beachtet aber: Diese Angaben sind nicht offiziell und daher als Gerücht zu betrachten. Viele der unteren Angaben basieren außerdem auf Spekulationen des Dataminers.

Charaktere, Setting & mehr: Angebliche Details zu LiS 2

Angebliche Infos zu Charakteren in Life is Strange 2:

Sean (angeblich der ältere der beiden Jungs am Ende von Captain Spirit) könnte der Hauptcharakter in Life is Strange 2 sein

(angeblich der ältere der beiden Jungs am Ende von Captain Spirit) könnte der Hauptcharakter in Life is Strange 2 sein Weitere Charaktere: Daniel (der jüngere Bruder von Sean), Cassidy , ein "KI"-Freund und ein Hund

(der jüngere Bruder von Sean), , ein und ein Chris aus Captain Spirit spiele keine große Rolle in Life is Strange 2

Max, Chloe und Warren aus Teil 1 könnten in irgendeiner Form einen Auftritt haben

Wo und wann könnte Life is Strange 2 spielen?

Episode 1 von Life is Strange 2 setze höchstwahrscheinlich genau da an, wo Captain Spirit endet (es gebe jede Menge Weihnachts-Assets in den Datei-Ordnern von Episode 1 und Episode 2)

(Teile von) Life is Strange 2 könnten in Seattle spielen

Am Ende der ersten Episode von Life is Strange 2 besuchen Sean und Daniel angeblich ein Motel in Arcadia Bay

Allegemeine Gameplay-Infos:

Möglicher Koop-/Splitscreen-Modus

Dateien liefern Hinweise auf die Möglichkeit, im Spiel zu trampen und Auto zu fahren

Unsere Entscheidungen aus dem ersten Life is Strange würden eine Rolle in Life is Strange 2 spielen

Angeblich fragt uns das Spiel vor Start, ob wir Entscheidungen aus dem ersten Teil in LiS2 einfließen lassen wollen, sofern wir einen entsprechenden Spielstand haben

Es gebe wieder irgendeine Superkraft, mit der es möglich sein könnte, Objekte zu bewegen oder zu zerstören

Es gebe ein Ingame-Tagebuch

Warum könnten sich überhaupt so viele angebliche Infos zu Life is Strange 2 in Captain Spirit verbergen? Möglich ist, dass Dontnod Life is Strange 2 und Captain Spirit gemeinsam als ein Spiel entwickelt hat, die Gratis-Episode im Nachhinein aber herausgenommen hat.

Die erste von insgesamt 5 Episoden zu Life is Strange 2 erscheint am 27. September 2018 für PS4, Xbox One und PC. Offizielle Infos wollen Dontnod und Square Enix in absehbarer Zeit bekanntgeben. Dann werden wir sehen, ob obige Angaben stimmen.