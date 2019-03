Life is Strange 2 erscheint wie schon der Vorgänger in einzelnen Episoden. Diese bauen inhaltlich aufeinander auf. Zwei Folgen sind bereits erschienen, drei weitere folgen noch. Entwickler Dontnod hat nun bekannt gegeben, wann die fehlenden Teile erscheinen werden.

Die gute Nachricht: Im Mai geht es weiter, und ihr erfahrt noch 2019 das Ende der Geschichte. Die schlechte Nachricht: Aber auch wirklich erst am Ende.

#LifeisStrange2 Episode 3: Wastelands will release May 9th.



Episode 4 will release August 22nd and Episode 5 December 3rd, 2019. pic.twitter.com/PoZIZivOFM