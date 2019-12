Nachdem die fünfte und finale Episode des Adventures Life is Strange 2 vor einigen Wochen erschienen ist, hat sich GameSpot mit den Entwicklern getroffen und unter anderem über die Zukunft der Reihe gesprochen. Dontnod Entertainment würde in einer Fortsetzung gerne wieder eine neue Geschichte mit unbekannten Figuren erzählen.

Aktuell stehe noch gar nicht fest, wie es für das Studio weitergeht, verraten Co-Creative Director Michel Koch und Autor Jean-Luc Cano. So kurz nach der Fertigstellung von Teil 2 stünden noch viele Entscheidungen aus.

Sollte es aber ein Life is Strange 3 geben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es wieder neue Protagonisten geben wird. Deren Weg könne sich zwar durchaus mit bekannten Charakteren kreuzen, aber im Wesentlichen streben die Entwickler wieder eine eigene Geschichte an, wie Cano erklärt.

"Was ist schon sagen kann ist: Für uns ist die Geschichte um Max und Chloe mit Teil 1 beendet, sie ist erzählt. Und die Geschichte von Sean und Daniel wurde in Life is Strange 2 erzählt. Vielleicht sehen wir sie eines Tages wieder, aber ..."