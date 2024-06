Life is Strange: Double Exposure - Release, Story und Gameplay: Das müsst ihr über Max' neues Mystery-Abenteuer wissen

Hier erfahrt ihr alles Wichtige über Life is Strange: Double Exposure.

Über neun Jahre sind seit Max Caulfields erstem narrativen Mystery-Abenteuer vergangen. Jetzt hat Entwickler Deck Nine die Rückkehr der Fotografin mit der besonderen Fähigkeit die Zeit zu manipulieren angekündigt.

Life is Strange: Double Exposure ist der mittlerweile sechste Teil der Adventure-Reihe, in dem erneut eine packende Geschichte und darin zu treffende Entscheidungen im Vordergrund stehen. Hier verraten wir euch alles Wichtige, was ihr über den Mystery-Krimi wissen müsst.

Release: Wann erscheint Life is Strange: Double Exposure?

Am 29. Oktober 2024

Early Access 14 Tage vor Release: Mit der dreißig Euro teureren Ultimate Edition (89,99€) könnt ihr die ersten beiden Kapitel von Double Exposure bereits zwei Wochen vor Release, also ab dem 15. Oktober spielen – was nicht nur aufgrund der großen Zeitspanne, sondern auch für ein Story-Spiel, sagen wir, ungewöhnlich ist.

Auf welchen Plattformen? Max' zweites Abenteuer könnt ihr zum Release auf PS5, Xbox Series X/S und PC spielen. Eine Version für die Nintendo Switch soll ebenfalls folgen. Versionen für die Last-Gen wurden hingegen nicht angekündigt.

Hier könnt ihr euch den Ankündigungstrailer anschauen, aber Vorsicht! Der Twist des Spiels wird hier bereits verraten.

1:59 Neues Life is Strange angekündigt: In Double Exposure kehrt Max zurück - aber anders als ihr denkt

Muss ich die Vorgänger gespielt haben?

Die Entwickler*innen versichern, dass ihr zum Spielen von Double Exposure keine Vorkenntnisse benötigt und die Geschichte von Max als eigenständiges Abenteuer gilt. Seid ihr allerdings Fans von narrativen Adventures, solltet ihr Life is Strange unbedingt nachholen. Für mehr Infos geht's hier zum GamePro-Test:

Story: Worum geht's in Double Exposure?

Double Exposure spielt einige Jahre nach den Ereignissen aus Life is Strange. Max hat es mittlerweile in die Caledon University verschlagen, wo sie auch neue Freundschaften geschlossen hat. Unter anderem mit Künstlerin Sophie.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Das Drama beginnt: Nach einem gemeinsamen Abend mit ihren Freunden findet Max Sophie tot auf einer Parkbank und muss jetzt dank ihrer übernatürlichen neuen Fähigkeit aufklären, was mit ihr geschehen ist. Entscheidungen machen einmal mehr den besonderen Reiz von Life is Strange aus.

Disclaimer: Entwickler Deck Nine stand zuletzt im April 2024 im Fokus, als anonyme Anschuldigungen von mehreren Mitarbeiter*innen des Studios publik wurden. Inhaltlich geht es um Missmanagement, Crunch, sexuelle Belästigung und die Verbreitung von Nazi-Symbolen. Einen ausführlichen Bericht zum Thema findet ihr unter diesem Link.

Alles Wichtige zum Gameplay

Double Exposure bleibt grundsätzlich in puncto Gameplay der Reihe treu, was bedeutet, dass zu treffendende Dialog-Entscheidungen und das Finden von Hinweisen für den Fortgang der Kriminalgeschichte klar im Fokus stehen.

Hier könnt ihr euch den gesamten Reveal von Double Exposure inklusive 15 Minuten Gameplay vom Start des Spiels (ab Minute 29:35) anschauen:

48:35 Life is Strange: Double Exposure zeigt euch 15 Minuten vom Anfang des Adventures

Max' neue Fähigkeit: Anders als im Original kann Max jedoch nicht mehr die Zeit zurückspulen, was mit den einschneidenden Ereignissen am Ende von Life is Strange zusammenhängt. Vielmehr ist es Max möglich, ein Portal zu öffnen und fließend zwischen zwei Zeitebenen zu wechseln. Im Paralleluniversum kann sie nun Ereignisse verändern und manipulieren, die Auswirkungen auf ihre Realität haben.

... falls ihr euch übrigens fragt... ... welches Life is Strange-Ende in Double Exposure zum Kanon wird: Ohne ins Detail zu gehen sei nur gesagt, dass beide Enden Kanon sind und ihr euch laut Deck Nine während eines Dialogs mit Sophie früh entscheiden könnt, welchen Pfad ihr einschlagt.

Ihr könnt mit Max als Fotografin zudem jederzeit die Kamera ziehen und Bilder knipsen, die sie dann mit ihrem Smartphone an Personen verschicken kann. Wie relevant die Mechanik wird, müssen wir aber noch abwarten.

Max kann auf Knopfdruck zwischen den Zeitebenen wechseln.

Ersteindruck der Redaktion

Dennis: Wirklich schön, dass Max zurück ist – und dann auch noch mit einem spannenden Kriminalfall rund um verschiedene Zeitebenen, wo sich Deck Nine erzählerisch hoffentlich schön austoben wird.

Double Exposure macht zudem optisch einen tollen Ersteindruck und die so wichtigen Gesichtsanimationen bei einem narrativen Adventure können sich wirklich sehen lassen. Auch der Soundtrack hat mich im gezeigten Gameplay gepackt und wenn hier die Qualität aus Max' erstem Abenteuer gehalten wird, könnte uns Ende Oktober eine der besten Videospielgeschichten des Jahres bevorstehen.

Wie gefällt euch Double Exposure bislang und welcher Teil der Life is Strange-Reihe ist euer liebster?