Life is Strange: True Colors-DLC ‘Wavelengths’ rückt Fanliebling in den Fokus

Life is Strange: True Colors erscheint nächsten Monat und nun gibt es auch einen eigenen Trailer zum ersten DLC Wavelengths. Der DLC soll sich auf Steph fokussieren, ein Charakter, der Life is Strange-Fans wohl bekannt sein dürfte. Nicht nur bekommt sie eine Rolle im kommenden Life is Strange: True Colors (und ist dort für Protagonistin Alex sogar eine potenzielle Romanzenoption), sie hatte auch bereits in Life is Strange: Before the Storm, dem Prequel zum ersten Teil, einen Gastauftritt.

DJ, Single und Tabletop-Spielerin

In Before the Storm konnten wir in der Rolle von Chloe mit Steph das Tabletop-Spiel Dungeons & Dragons spielen, wo sie uns als Dungeonmaster durch das Spiel im Spiel geführt hat. Allem Anschein nach wird es das auch wieder im DLC geben, nur diesmal eben aus Stephs Sicht.

Der neue Trailer zeigt Stephs Leben im Jahr vor den Ereignissen von Life is Strange: True Colors. Über vier Jahreszeiten verteilt erleben wir mit, wie sie ihren Job als Managerin des Plattenladens und DJ der lokalen Radiostation von Haven Springs bekommt und nach Anfangsschwierigkeiten meistert, sich ein Profil in einer Dating-App erstellt (und vermutlich auf das ein oder andere Date geht) und Dungeons & Dragons mit ihrem besten Freund Mickey spielt - wenngleich sie das inzwischen via Videocall machen muss. Eine Erfahrung, die vielen Tabletop-Fans aus dem letzten Jahr bekannt vorkommen dürfte.

Den kompletten Trailer könnt ihr euch hier einmal anschauen:

In typischer Life is Strange-Manier werden wir wohl auch wieder die ein oder andere Entscheidung treffen können und, wie schon im Trailer zu sehen ist, Stephs Leben (via to do-Listen) managen. Allzu lange müssen wir auf den DLC übrigens auch nicht warten, denn er soll schon wenige Tage nach Life is Strange: True Colors erhältlich sein.

Wann erscheint Life is Strange: Wavelengths? Der DLC ist ab dem 30. September digital erhältlich. In der Ultimate und Deluxe Edition von Life is Strange: True Colors ist die Erweiterung übrigens bereits erhalten.

Freut ihr euch auf den DLC? Über welche Life is Strange-Charaktere wüsstet ihr gern mehr?