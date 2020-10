Outriders kommt später: PS5 und Xbox Series X verlieren weiteren Launch-Titel

Mit Outriders sollte noch in diesem Jahr ein spannender Koop-Shooter passend zum Start der PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Allerdings mussten die Entwickler nun bekannt gaben, dass sie diesen Termin nicht einhalten können. Sie brauchen noch etwas mehr Zeit, um die Spielerfahrung zu verbessern. Outriders erscheint jetzt am 2. Februar 2021.

Lee Singleton hinzu, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios, erklärt:

"Wir benötigen noch etwas Zeit, um den Spielern von Outriders eine optimale Erfahrung zu bieten. Außerdem integrieren wir neue Features wie zum Beispiel Crossplay, das dafür sorgt, dass der Titel von Spielern auf allen Plattformen gemeinsam gespielt werden kann."

Crossplay und kostenlose Upgrades für PS5 und Xbox Series X/S

Die Zeit wird genutzt: Die Entwickler des Loot-Shooters Outriders nutzen die Zeit, um Crossplay zwischen allen Plattformen zu ermöglichen. Egal, auf welcher Plattform ihr spielt, ihr werdet immer Mitspieler finden.

Außerdem ist es möglich, Outriders per kostenlosem Update von der PS4 auf die PS5 zu upgraden. Und wer auf der Xbox One spielt, der kann ebenfalls gratis per Smart Delivery auf die Xbox Series X/S wechseln.

Jon Brooke, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios, meint:

"Wir freuen uns sehr, dass wir uneingeschränktes Crossplay sowie ein kostenloses Next-Gen-Upgrade für Spieler von Outriders anbieten können. Der Vorteil liegt darin, dass Spieler, die sich zu einem späteren Zeitpunkt für die PS5 oder Xbox Series X/S entscheiden, nicht so lange warten müssen. Wer Outriders für die derzeit aktuelle Konsolenversion kauft, erhält die Next-Gen-Version kostenlos."

Was ist Outriders?

Der Loot-Shooter spielt auf einem fernen Planeten, der von einem verheerenden Phänomen geplagt wird. Dieses macht die Kolonisierung dieser Welt extrem schwierig. Ihr erwacht aus einem langen Kälteschlaf und stellt fest, dass ihr über ganz besondere Kräfte verfügt.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Preview:

So macht ihr euch auf, den Planeten zu erkunden, das Geheimnis des Phänomens zu ergründen, mächtigere Ausrüstung zu sammeln und eure Kräfte zu stärken. Dadurch habt ihr bessere Chancen, die vielen Feinde zu besiegen.

Findet ihr es schade, dass Outriders nun erst 2021 erscheint? Oder könnt ihr mit der Entscheidung der Entwickler leben?