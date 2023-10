Lords of the Fallen: So schaltet ihr die Dunkle Kreuzritter-Klasse und eine weitere Zusatz-Klasse frei

Die Montur der Dark Crusader-Klasse sieht auch in einer anderen Farb-Kombination schick aus.

Spielt ihr die ganz normale Standard-Version von Lords of the Fallen, dann könnt ihr euch anfangs zwischen neun Startklassen entscheiden. Die sind schon sehr unterschiedlich und bringen coole Outfits und Waffen mit.

Wer die Deluxe Edition kauft, bekommt aber gleich zu Anfang auch noch eine weitere Klasse, die richtig gut aussieht und ordentlich austeilen kann. Diesen Dark Crusader könnt ihr aber auch im Spiel freischalten – genau wie eine weitere Klasse: den Radiant Purifier.

So schaltet ihr zwei zusätzliche Klassen in Lords of the Fallen frei

Darum geht's: Ihr könnt die zwei zusätzlichen Klassen beim Spielen freischalten, aber seid gewarnt: Ganz so einfach und schnell bekommt ihr sie nicht. Selbst für die einfachere der beiden Klassen müsst ihr erst mal einige Bosse vermöbeln.

Hier seht ihr die Klasse in der Übersicht.

Bei der Dark Crusader (Dunkler Kreuzritter)-Klasse gibt bereits das Schwert einen Hinweis darauf, was ihr tun müsst, um die Klasse freizuschalten. Es handelt sich nämlich um das Schwert von Paladin Isaac und seine Questline muss absolviert werden (via Fextralife).

Hier bekommt ihr noch mal den Story-Trailer:

2:32 Lords of the Fallen im Storytrailer - So düster wird das neue Soulslike

Dafür braucht ihr zunächst mal das Flayed Skin (abgezogene Haut), das ihr schon ziemlich am Anfang rechts hinter der ersten Boss-Arena im Abandoned Redcopse (Verlassenen Rothain) findet. Danach müsst ihr ein paar Mal mit Stigmas von Isaac interagieren, also diesen kleinen Geschichts-Fetzen, die ihr überall in der Welt freischalten könnt.

Dann müsst ihr noch einen Kampf gegen Isaac selbst bestreiten, um ein weiteres Quest-Item zu erhalten, mit dem ihr dort, wo ihr die Haut gefunden habt, einen neuen Pfad freischaltet. Dort findet ihr dann Isaacs Ausrüstung (sodass ihr euch die Kreuzritterklasse sozusagen auch "nachbauen" könnt) und könnt die Startklasse wählen. Zudem steht der Ritter euch in einem Kampf als Summon zur Seite.

So bekommt ihr den Radiant Purifier

Mit der Radiant Purifier (auf Deutsch in etwa: Strahlender Reiniger)-Klasse dauert es noch mal um einiges länger, denn diese ist nicht in der Deluxe Edition erhältlich und zur Freischaltung müsst ihr das Action-RPG erst mal abschließen (via Fextralife).

Dafür ist ein bestimmtes Ende des Spiels nötig, nämlich das Ende "Strahlen". Für dieses müss ihr im Verlauf eurer Reise die fünf Leuchtfeuer reinigen, um die Rückkehr von Adyr zu verhindern und den Dämon am Ende auch noch besiegen. Also schon ziemlich aufwendig, aber dafür hat das NG+ auch noch eine Besonderheit zu bieten:

Hier müsst ihr euch nämlich eure Checkpoints komplett selbst craften, die festen Vestiges (Überreste) fallen weg. In das New Game Plus könntet ihr dann mit der neuen Klasse starten.

Welche der beiden Klassen spricht euch besonders an?