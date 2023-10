Lords of the Fallen macht das New Game Plus jetzt zu einem Traum für Trophy-Jäger

Falls ihr auf der Jagd nach Trophäen seid, geht das jetzt in Lords of the Fallen im NG+ wesentlich leichter.

Das New Game Plus sieht in den meisten Souls-Spielen ganz ähnlich aus: Wir nehmen unsere Ausrüstung und unser hohes Level mit, dafür werden die Feinde zäher. Lords of the Fallen kam aber von Anfang an mit einer ganz eigenen Idee, um die zweite Reise etwas spannender zu gestalten. Die war aber eher für Hardcore-Spieler*innen gedacht.

Mit Update 1.1.222 gibt es jetzt eine Alternative, die genau das Gegenteil ist und es euch leichter macht, schnell noch mal ein paar Trophäen abzustauben. Auch das ursprüngliche Konzept wurde noch mal ein wenig überarbeitet.

Das steckt im New Game Plus von Lords of the Fallen

In Lords of the Fallen gibt es die typischen Checkpoints, an denen wir unsere Heilung wieder auffüllen können, wobei aber auch die Gegner zurückgesetzt werden. Daneben können wir uns an speziellen Orten und mit einem Verbrauchs-Item eigene Zwischen-Checkpoints bauen; aber immer nur einen. Setzen wir ihn neu, wird der alte inaktiv.

Die eigentliche Idee des Entwicklerteams war es, im NG+ nur noch auf die zuletzt genannte Speicherpunkt-Variante zu setzen und die fixen "Vestiges" abzuschaffen - eine ganz schöne Herausforderung für Spieler*innen.

Mit Patch 1.1.222 gibt es jetzt aber eine Alternative, die wir optional wählen können und die das Action-RPG leichter statt härter machen dürften, sodass Trophy-Fans sich schneller durchprügeln können, um noch die ein oder andere Aufgabe abzuhaken.

Auf Reddit schreibt der Entwickler:

Ab dem heutigen Patch wird euch nach Abschluss eures ersten Spieldurchlaufs eine neue Option angezeigt, bevor ihr mit dem nächsten Durchgang beginnt. Ihr könnt entweder direkt mit dem nächsten Ne Game fortfahren (d.h. wenn ihr gerade NG+1 abgeschlossen habt, würdet ihr zu NG+2 übergehen), oder ihr könnt das aktuelle NG mit demselben Schwierigkeitsgrad erneut spielen, allerdings dabei euren Charakters, eure Gegenstände und euren Fortschritt beibehalten. Aber es wird die gesamte Welt zurückgesetzt, einschließlich NPCs und Questreihen.

Auch beim ursprünglichen Ansatz wird noch mal nachgeregelt

Die schwierigere Variante mit den Eigenbau-Checkpoints könnt ihr weiterhin optional wählen, aber sie wurde nun auch etwas angepasst. Ein weiterer kleiner Patch hat dafür gesorgt, dass beim ersten NG+ Durchlauf nicht gleich alle festen Vestiges verschwinden.

An besonders wichtigen Punkten bleiben sie weiterhin erhalten. Im NG+2 werden dann weitere entfernt und erst beim NG+3 sind alle außer des Hub-Checkpoints und Adyrs Schrein deaktiviert.

Hier könnt ihr euch noch mal anschauen, um was es in der Story geht:

2:32 Lords of the Fallen im Storytrailer - So düster wird das neue Soulslike

Wie sieht's mit dem Thema Performance aus?

Das Team arbeitet mit weiteren Patches an der Performance-Stabilität. Wir werden uns mit etwas Abstand noch mal anschauen, wie das Spiel läuft und euch über den Stand informieren.

Was haltet ihr von den Änderungen beim NG+ Modus? Werdet ihr das Angebot nutzen, um euch Trophäen zu schnappen oder findet ihr die Vestige-Herausforderung spannender? Womöglich spielt ihr auch noch gar nicht, sondern wartet auf weitere Patches?