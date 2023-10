Lords of the Fallen-Respec: Umskillen und Stats neu zuweisen - So geht's

Umskillen ist in Lords of the Fallen schon relativ früh möglich, kostet aber.

In Lords of the Fallen gibt es ganz unterschiedliche Spielweisen. Das neue Soulslike bietet euch neben schnellen und schweren Waffen, die mit bestimmten Stats skalieren, auch noch mehrere Magie-Schulen. Wir verraten euch, wie ihr eure XP (Kraft) neu verteilen könnt, falls ihr zwischendrin merkt, dass ihr doch lieber was anderes probieren wollt.

So könnt ihr in Lords of the Fallen Erfahrungspunkte neu verteilen

Umskillen und die gewonnenen XP – Kraft, Seelen, Ergo, oder wie sie auch immer jeweils heißen mögen – neu auf die Stats verteilen, gehört in Souls-Spielen ja schon irgendwie dazu. Ohne Einschränkungen und frei wie ihr lustig seid, geht das aber in fast keinem dieser Action-RPGs.

2:17 Lords of the Fallen - Der Launch-Trailer zum neuen Unreal Engine 5-Soulslike

So ist das auch in Lords of the Fallen. Ihr könnt hier schon relativ früh umverteilen, aber ihr solltet schon sehr gut darüber nachdenken. Ihr braucht dafür nämlich ein Item, das ihr kaufen, aber auch finden könnt. Es ist allerdings selten.

Respec-Item ganz einfach im Hub kaufen: Im Himmelsrast-Hub gibt es einen ganz besonderen NPC, der euch den Gegenstand verkauft. Er ist jedoch in Umbral versteckt. Ihr müsst also erst mal mit der Laterne hinüberwechseln.

Es handelt sich um Molhu und ihr findet ihn, wenn ihr mit dem Rücken zum Checkpoint steht, wenn ihr halbrechts die Treppe hochgeht. Die Wiedergeburt Larve kostet 8000 Kraft. Das ist zwar im Spielverlauf nicht mehr so viel, kann aber gerade anfangs schon mal ein ordentlicher Brocken sein, wenn ihr noch nicht allzu hoch im Level seid. Er verkauft den Gegenstand außerdem nur einmal!

Zumindest könnt ihr weitere Wiedergeburt Larven im Spiel finden und trefft später auch noch mal einen weiteren Charakter, der es verkauft.

Bei Pieta könnt ihr dann umskillen.

Beim Umskillen selbst benötigt ihr dann noch mal einen anderen NPC, nämlich Pieta, die erste Bossgegnerin, die nach dem Kampf ebenfalls im Hub auftaucht. Sie steht dort gleich links neben dem Checkpoint. Sprecht sie an und wählt "Wiedergeburt Chrysalis", um mit der Larve im Gepäck eure Stat-Punkte neu zu verteilen.

Warum wollt ihr gerne umskillen und eure Stat-Punkte neu verteilen?