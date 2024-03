Nur 2,99€ im PS Store: Dieses absolute Adventure-Highlight gibt's nur noch wenige Stunden mit 90% Rabatt

Lost in Random könnt ihr euch noch wenige Stunden im Angebot schnappen.

Sony hat im aktuellen PlayStation Store-Sale gerade frisch mit über 1.000 neuen Angeboten nachgelegt. Das bedeutet umgekehrt aber auch, dass viele der bisherigen Deals jetzt auslaufen. Wollt ihr euch schnell noch ein Highlight schnappen, haben wir hier eine Empfehlung für euch.

Um dieses Angebot im PlayStation Store geht es:

Spiel : Lost in Random

: Angebotspreis: 2,99 Euro

2,99 Euro regulärer Preis: 29,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent)

29,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent) Bis wann gilt das Angebot? Ihr habt diesmal nur noch wenige Stunden Zeit, euch das Spiel zu sichern, das Angebot läuft nämlich am 14. März um 00:59 Uhr deutscher Zeit aus!

Darum lohnt sich Lost in Random für euch

2:36 Lost in Random - Story-Trailer lässt die Würfel rollen

Genre: Action-Adventure/Puzzle-Spiel

Darum geht's: Lost in Random sticht zunächst vor allem mit seinem außergewöhnlichen Grafikstil ins Auge. Die Optik erinnert stark an Tim Burton-Klassiker wie A Nightmare before Christmas. Aber nicht nur bei der Grafik ist das Spiel herrlich schrullig, auch bei Story und Gameplay haben sich die Entwickler*innen einiges einfallen lassen.

Wir spielen das Mädchen Even, die zusammen mit ihrer Schwester Odd im Königreich Random lebt. Als Odd an ihrem zwölften Geburtstag von der bösen Königin des Reiches entführt wird, macht Even sich auf den Weg, um sie zu retten.

Dabei trifft sie auf den lebenden Würfel Dicey, der ihr dringend benötigte Unterstützung liefert. Denn die Welt von Random wird von Spielregeln bestimmt – und das spiegelt sich auch im Gameplay wider. Die Kämpfe etwa sind eine Mischung aus Echtzeitgefechten und taktischem Deck-Builder in Brettspiel-Arenen.

Das heißt, ihr müsst mit Evens Steinschleuder Kristalle von Gegnern abschießen, um damit euer Kartendeck aufzuladen und neue Karten auf die Hand zu ziehen. Die setzt ihr dann wiederum ein, um euren Gegnern Schaden zuzufügen, einen Unterstützer zu beschwören oder euch zu heilen. Durch das Zufallssystem könnt ihr euch nicht auf eine Strategie verlassen, sondern müsst auch mal etwas experimentieren.

Mehr zum Spiel lest ihr auch im GamePro-Test:

Mehr zum Thema Lost in Random im Test: Ein Action-Adventure, wie ihr es noch nicht erlebt habt von Dennis Michel

Pro und Contra: Lost in Random kann mit seiner stimmigen Optik, den schrulligen Charakteren und dem eigenwilligen Humor definitiv überzeugen. Auch das Kampfsystem bietet einige frische Ideen – allerdings fehlt es auf Dauer auch ein wenig an Abwechslung.

Wo das Duo aus Even und Dicey lange durch die Story trägt, ist das Kampfsystem ziemlich schnell gelernt und bietet über die rund 15 Stunden Spielzeit dann nicht mehr genug Neuerungen, um frisch zu bleiben.