Nur 1,49€ im PS Store: Eines meiner absoluten Action-Koop-Highlights gibt's jetzt mit 90% Rabatt - schnappt es euch!

Redeemer: Enhanced Edition bekommt ihr aktuell besonders günstig für PS4/PS5.

Für einige Tage läuft noch der große März-Sale im PlayStation Store, bei dem ihr durch über 2.000 Deals stöbern könnt. Wir haben uns mal wieder durch die aktuellen Angebote gewühlt und wollen euch diesmal eine ganz persönliche Empfehlung ans Herz legen, die sich für alle Action-Fans lohnt.

Um dieses Angebot im PlayStation Store-Sale geht es:

Spiel : Redeemer: Enhanced Edition

: Angebotspreis: 1,49 Euro

1,49 Euro regulärer Preis: 14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent)

14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent) Das Angebot gilt bis zum 14. März 2024 um 00:59 Uhr deutscher Zeit

Sucht ihr noch nach weiteren lohnenswerten Angeboten im aktuellen Sale, haben wir hier weitere Highlights für euch zusammengetragen:

Das ist Redeemer und darum lohnt es sich

1:56 Redeemer - Heftige Gameplay-Szenen im Ankündigungs-Trailer - Heftige Gameplay-Szenen im Ankündigungs-Trailer

Genre : Action

: Action Metacritic-Wertung: 67

Darum geht's: Redeemer ist ein Actionspiel des Indie-Entwicklers Sobaka. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des ehemaligen Elitesoldaten Vasily, der seine blutige Vergangenheit eigentlich hinter sich gelassen hatte und sich jetzt in einem abgelegenen Kloster versteckt.

Nur ist der Frieden ihm auf Dauer natürlich nicht vergönnt. Als Vasilys ehemaliger Arbeitgeber, einer der größten Kybernetik-Waffenhersteller der Welt, das Kloster angreift, muss Vasily wohl oder Übel zum Blutvergießen zurückkehren.

In Top-Down-Ansicht prügelt ihr euch so mit Fäusten, Hämmern, Knüppeln, Feuerwaffen und Co. durch die einzelnen Level des Beat 'em Ups. Als Cyborg-Soldat kann Vasily dabei brutale Kampftechniken einsetzen, um Gegnern etwa Körperteile abzureißen und sie als Waffen zu benutzen oder ihnen mit Finishern den Kopf einschlagen.

Das Blut spritzt in Redeemer also ordentlich. Zusätzlich könnt ihr aus zwei Klassen auswählen, je nachdem ob ihr Vasily als Mönch oder Soldat spielen wollt.

So richtig spaßig wird die rund vierstündige Kampagne des Spiels aber erst zu zweit. Im Couch-Koop könnt ihr nämlich mit einer zweiten Person zusammen losziehen, um Vasilys Geschichte über Verrat und Erlösung zu erleben und euch an der blutigen Action zu erfreuen.

Pro und Contra: Zugegeben, Redeemer verdient sicherlich keinen Preis für seine tiefgründige Geschichte, wenn ihr aber Lust auf spaßige Kämpfe im Stile der guten alten Action-Filme der 1980er habt, könnt ihr mit Redeemer nicht viel falsch machen. Besonders im Koop hatten wir zumindest jede Menge Spaß.