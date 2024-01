Nur 1,49 Euro im PS Store: Dieses bildschöne Adventure-Spiel könnt ihr euch gerade auf PS4/PS5 zum Top-Preis sichern

Lost Words: Beyond the Page gibt es jetzt im PS Store-Sale besonders günstig.

Im aktuellen PlayStation Store-Sale gibt es wieder über Tausend Angebote, durch die ihr euch durchwühlen könnt, um die lohnenswertesten Schnäppchen abzugreifen. Um euch die Suche etwas einfacher zu machen, picken wir euch regelmäßig ein besonders gutes Angebot heraus, das wir euch ans Herz legen wollen.

Diesmal ist das Plattform-Adventure Lost Words dran, das sich besonders für Fans emotionaler Geschichten lohnt.

Um dieses Angebot im aktuellen PlayStation Store-Sale geht es:

Spiel: Lost Words: Beyond the Page

Preis im aktuellen Januar-Sale: 1,49 Euro

1,49 Euro Regulärer Preis: 14,99 Euro (90 Prozent Rabatt)

14,99 Euro (90 Prozent Rabatt) Angebot gültig bis: 01. Februar 2024

Das erwartet euch bei Lost Words: Beyond the Page

1:49 Lost Words: Beyond the Page - Trailer zum Plattformer-Abenteuer

Genre: Plattformer, Adventure, Puzzle

Lost Words ist ein 2D-Adventure in Sidescroller-Perspektive, das seinen Fokus auf die emotionale Story legt. Hier bewegen wir uns zwischen zwei Welten: Zum einen geht es um den Alltag von Protagonistin Izzy, der über ihre Tagebuchseiten vermittelt wird. Dabei lernen wir, wie sie einen tragischen Verlust einer ihr nahe stehenden Person verarbeitet.

Der zweite Teil von Lost Words spielt in der von Izzy erdachten Fantasiewelt Estoria, die auch den emotionalen Zustand der Protagonistin wiederspiegelt und so von harmonischen Landschaften zu einer düsteren Flammenwelt wechselt.

Das Gameplay ist dabei ziemlich simpel. Wir springen über die Seiten von Izzys Tagebuch oder Fantasywelt und müssen Wortschnipsel über das Papier schieben, um die Landschaft zu verändern und weiterzukommen.

Von der Optik und Spielmechanik her erinnert der Titel dabei etwa an Ori and the Blind Forrest oder What Remains of Edith Finch.

Weitere lohnenswerte Angebot im PS Store Sale für weniger als 2 Euro findet ihr hier:

Pro und Contra: Lost Words: Beyond the Page behandelt dabei einige emotionale Themen wie Tod, Trauer und Depression, tut das aber auf empathische und lebensbejahende Weise. Wer eine emotionale Geschichte sucht, bei der man sich auch mal die ein oder andere Träne verdrücken muss, ist hier genau richtig.

Gameplay-technisch solltet ihr aber nicht zu viel erwarten. Die Mechaniken sind sehr simpel gehalten und bieten an keiner Stelle eine größere Herausforderung.

Habt ihr noch interessante Deals im aktuellen PS Store-Sale entdeckt?