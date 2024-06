Luau in Stardew Valley: Die besten Zutaten für die Suppe und alles, was ihr sonst noch wissen müsst

Hier seht ihr das Luau in Stardew Valley am Stran mit der Gemeinschaftssuppe.

In Stardew Valley finden viele verschiedene Feiern und Events statt. Eines davon ist das alljährliche Luau, bei dem eine Gemeinschaftssuppe gekocht wird, die sogar der Gouverneur probiert.

Werft ihr eine besonders leckere Zutat in den Topf, bringt euch das jede Menge Zuneigung in Form von Freundschaftspunkten. Wir klären, wie das Ganze funktioniert und welche Zutaten sich besonders gut eignen, um sie in den Pott zu werfen.

Luau in Stardew Valley: Was, wann, wie und wo?

Was ist das Luau? Es handelt sich hierbei um ein Festival, bei dem sich die ganze Pelican Town-Community aus dem Sternentautal versammelt, um eine Gemeinschaftssuppe zu kochen. Der Gouverneur ist zu Besuch und kostet die Suppe. Je nachdem, was ihr beigetragen habt, gibt es sieben verschiedene Möglichkeiten, wie die Sache ausgeht.

Wann und wo findet das Luau-Fest statt? Um am Luau teilzunehmen, müsst ihr am 11. Tag im Sommer zwischen 9 und 14 Uhr zum Strand kommen. Dann startet das Event automatisch und wenn es beendet wurde, ist auch der Tag vorbei. Ihr solltet also möglichst vorher eure Tiere füttern sowie streicheln und auch alles gießen, aber verpasst das Festival nicht!

Ihr werdet in diesem Fall nur sehr kurzfristig auf den Spaß vorbereitet, könnt das Event aber natürlich auch schon mit mehr Vorlauf im Kalender entdecken. Wenn ihr den Brief bekommt, dass morgen das Luau losgeht, ist es für langwierige Vorbereitungen natürlich schon zu spät

Hier könnt ihr euch übrigens einen Trailer zum neuen Spiel von Concerned Ape anschauen:

2:24 Haunted Chocolatier - Erster Gameplay-Trailer zu Eric Barones neuer Simulation - Erster Gameplay-Trailer zu Eric Barones neuer Simulation

Wie funktioniert das Ganze?

Nehmt eure wertvollste und beste Kochzutat mit, um sie in die Suppe zu schmeißen. Ihr könnt nur Essbares und Ungekochtes in den Topf werfen und werdet darauf hingewiesen, dass ihr am besten etwas Frisches von guter Qualität mitbringen sollt.

Je besser die Zutat, desto mehr Freundschaftspunkte bekommt ihr bei allen Dorfbewohnern (außer beim Zwerg, Sandy, Zauberer, Krobus und euren Kindern). Das Luau ist also eine sehr gute Gelegenheit, bei fast allen auf einen Schlag sehr beliebt zu werden – oder euch ziemlich unbeliebt zu machen, aber das wollen wir natürlich nicht.

Diese Luau-Zutaten sind die besten und einfachsten

Das perfekte Ergebnis beim Luau bringt euch stolze 120 Freundschaftspunkte bei den allermeisten Bewohner*innen des Örtchens ein. Dafür müsst ihr allerdings ganz bestimmte Zutaten in die Suppe schmeißen.

Am einfachsten herzustellen, beziehungsweise zu fangen (und das vielleicht auch schon im ersten Jahr) sind die folgenden Zutaten, die das beste Ergebnis liefern. Wir beschränken uns hier nur auf eine Auswahl, die uns am leichtesten vorkommt, die ganze Liste findet ihr hier.

Silber-Qualität: Blobfisch Große Ziegenmilch Ziegenkäse Helles Bier Magma Hut Sternfrucht Fruchtweine (zum Beispiel aus Apfel, Erdbeere, Pfirsich, Sternfrucht oder Uralter Frucht)

Gold- oder Iridium-Qualität: Blumenkohl Große Milch Käse Mayonnaise Pfifferling Rotkohl Stör Super-Seegurke Trüffel



Für viele andere Gegenstände oder Zutaten von schlechterer Qualität bekommt ihr beispielsweise nur 60 Punkte (zum Beispiel normale Milch, silberne Orangen oder goldene/Iridium-Weintrauben) oder gar keine Punkte, also eine neutrale Reaktion (Aprikose, Aubergine, Blaubeere, Mais, Ei, gewöhnliche Pilze, Knoblauch, Lauch oder Löwenzahn in Silber, Gold oder Iridium).

Denkt dran, dass ihr manche Zutaten auch einfach irgendwo kaufen und dann weiterverarbeiten könnt, um zum Beispiel Wein draus zu machen oder das jeweilige Item weiter reifen zu lassen, um die Qualität zu steigern.

Was ihr auf keinen Fall in die Luau-Suppe werfen solltet:

Es gibt auch einige Zutaten, die euren Freundschaftswert mit den allermeisten Bewohner*innen des Sternentau-Tals verschlechtern. Wer die folgenden Dinge in beliebiger Qualität in den Topf wirft, verliert 50 Freundschaftspunkte bei den Dorfbewohner*innen:

Brombeere

Edelwicke

Frühlingszwiebel

Gotteslachs

Grünalge

Hering

Joja-Cola

Karpfen

Krokus

Lachsbeere

Müsliriegel

Narzisse

Qi-Frucht

Sardelle

Seetang

Ungemahlener Reis

Weißalge

Wein aus der Qi-Frucht

Es geht noch schlimmer: Wer den Gouverneur in Ohnmacht fallen sehen und 100 Freundschaftspunkte bei allen verlieren will, kann auch noch die folgenden Dinge in die Suppe packen:

Harz

Kugelfisch

Roter Pilz

Schattenmayonnaise

Seegurke

Skorpionkarpfen

Stechpalme

Hat sich mit Update 1.6 etwas geändert? Am grundlegenden Luau-Festival gab es keine Veränderungen durch die Neuerungen, die das letzte große Stardew Valley-Update gebracht hat. Es gibt aber natürlich einige Zutaten, die jetzt frisch dabei sind, wie zum Beispiel die geräucherten Versionen von Fischen, die aber normalerweise in dieselben Kategorien fallen wie die nicht geräucherten.

Was ist eure Go-To-Zutat für die Luau-Suppe in Stardew Valley? Was schafft ihr auch im ersten Jahr?