Stardew Valley-Fan bereitet sich perfekt auf Luau-Fest vor, holt den (echten) Ehemann dazu, um ihm den Erfolg zu präsentieren und wird einfach nur ausgelacht

Tja, auch Pierre hat wohl nicht mit dieser Reaktion gerechnet.

Na, kennt ihr sie auch: die Enttäuschung in Stardew Valley, wenn der Gouverneur beim Luau die Suppe vom kostet und sich wenig begeistert zeigt? Herauszufinen, mit welcher Zutat sie dem Ehrengast am besten schmeckt, ist gar nicht so einfach. Ein Fan hat sich bei der Auswahl der besten Beigabe aber mal besonders schön blamiert. Beim Ehemann der Person sorgte das für einen echten Lacher und wir lachen mit.

'Wurde heute ernsthaft gedemütigt': Stardew Valley-Fan über Luau-Dämpfer

Das Wichtigste in Kürze Beim Luau-Fest in Stardew Valley geht es darum, die beste Zutat für die Gemeinschaftssuppe zu finden.

Ein Fan wählt eine Gold-Peperoni und ist so siegessicher, dass er den (echten) Ehemann dazuholt, um ihm dem Ausgang zu zeigen.

Der Gouverneur bewertet die Suppe als durchschnittlich und der Ehemann lacht heftig.

Mehrere Community-Mitglieder haben mit derselben Zutat einen Reinfall erlebt und geben sich übertrieben verletzt.

Es gibt spezifische Zutaten in Silber- und Gold-, beziehungsweise Iridiumqualität, die die beste Reaktion des Gouverneurs hervorrufen, aber sie sind schwer zu bekommen.

Das Luau-Fest findet in Stardew Valley jedes Jahr am 11. Sommertag statt. Dabei wird in einem riesigen Pott eine Gemeinschaftssuppe gekocht, die ehrlich gesagt gar nicht mal so lecker aussieht. Ziel ist es jedoch, die bestmögliche Zutat mitzubringen und in den Topf zu werfen. Ob das gelungen ist, entscheidet der Gouverneur, der als Ehrengast am Fest teilnimmt.

Reddit-User Usoldmequeergiraffes kennt das Prozedere schon und war daher sicher, alle Kniffe zu beherrschen: "Ich war ziemlich zuversichtlich, dass meine Beigabe zu der Suppe erstklassig sein wird." Die Wahl fiel auf einen Peperoni von Gold-Qualität, was natürlich erst mal vielversprechend klingt.

Usoldmequeergiraffes Vorfreude auf das Lob des Gourveneurs war so groß, dass die Person extra ihren (echten) Ehemann dazuholte. Der sollte ordentlich über die Fähigkeiten staunen. Doch dann nahm das Schicksal seinen Lauf:

Ich zeigte ihm, wie ich meinen besten Peperoni zufügte. Der Gourveneur holte seinen Löffel heraus. Der Moment der Wahrheit!

Leider fiel das Urteil ziemlich ernüchternd aus: Der Ehrengast bezeichnet die Suppe als durchschnittlich. Der Reddit-User berichtet weiter:

Mein Mann hat die Beherrschung verloren. Ich habe ihn schon lange nicht mehr so ​​heftig lachen hören. Ich werde diese Schande niemals überwinden.

Mit diesem Fehlgriff ist der Fan allerdings nicht allein. Gleich mehrere weitere Community-Mitglieder berichten, genau dieselbe Zutat ausgewählt zu haben. Eine Person schreibt dazu: "Der Gouverneur hat meine Gefühle verletzt." Eine User merkt außerdem irritiert an: "Offenbar schmeckt es mit Bananenwein besser als mit Pepperoni." Tatsächlich eine fragwürdige Entscheidung.

Ein kleiner Trost dürfte sein, dass es noch schlimmer hätte kommen können. Der Ehrengast hätte nämlich auch anmerken können, dass die Suppe ekelhaft schmeckt oder gar, dass ihm davon schlecht werde. Insgesamt kann er sechs unterschiedliche Reaktionen zeigen. Wir selbst waren auch schon mit unserer Zutat in Gold-Qualität viel zu siegessicher.

So läuft es beim Luau besser

Die beste Reaktion bringt ganze 120 Freundschaftspunkte mit Dorfbewohnern ein (via fandom.com). In dem Fall sagt der Gouverneur, dass es die beste Suppe sei, die er je probiert habe. Dazu sind aber nicht nur Zutaten von guter Qualität, sondern eben auch nur eine ganz bestimmte Auswahl an Lebensmitteln nötig.

Dazu gehören unter anderem tatsächlich Fruchtweine in Silberqualität, beispielsweise die Sorten Banane, Apfel, Pfirsich, Orange oder Mango. Aber auch ein Blobfisch, eine große Ziegemilch, Ziegenkäse oder ein Magma-Hut sorgen für das perfekte Ergebnis. Nun: Geschmäcker sind wohl verschieden!

In Gold- oder Iridium-Qualität funktionieren außerdem zum Beispiel diese Zutaten: Ananas, Anglerfisch, Trüffel, Süßkartoffel, Pfifferling.

Gerade im ersten Jahr ist es aber schwierig, diese Zutaten aufzutreiben. Schließlich ist der Sommer gerademal die zweite Jahreszeit und die Farm in der Regel noch nicht so stark ausgebaut, beziehungsweise manche Gegenstände kaum aufzutreiben (zumindest ohne Mods). Übrigens: Falls ihr die Bürgermeister-Shorts zugebt, gibt es außerdem eine geheime Reaktion.

Na, habt ihr euch beim Luau auch schon ordentlich vergriffen? Welche war die schlimmste Reaktion, die der Ehrengast bei euch gezeigt hat?