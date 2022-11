Luto schickt euch in ein erdrückendes Horrorhaus und die Gratis-Demo solltet ihr unbedingt spielen

Besonders aufgefallen ist mir in der Demo, wie erdrückend das Haus wirkt, das ich erkundet habe. In manchen Gängen ist die Decke einfach nicht zu sehen, sondern nur schwarze Schlieren, die von dort herunterragen und Ketten, die von oben herabhängen und rasseln, wenn ich an sie stoße. Dazu kommen die labyrinthischen Gänge. Atmosphärisch punktet das Erlebnis für mich, auch wenn es eher beklemmend als gruselig ist.



In Sachen Story muss sich das vollständige Spiel allerdings noch beweisen. Die Demo macht einen spannenden Handlungsfaden auf, der aber sehr vage bleibt - was jedoch bei einem Teaser erst mal nicht ungewöhnlich ist, auch wenn seine Story losgelöst von der Hauptstory sein soll. Ich bin jedoch gespannt, wie Luto mit den schwierigen Themen umgeht, die in der Steam-Beschreibung angesprochen werden. Dafür ist definitiv Fingerspitzengefühl gefragt.