Bei Steam gibt es kurzzeitig über 200 Demos und diese sechs müsst ihr jetzt spielen

Das Steam Next Fest ist eine Art digitale Messe mit Livestreams, Q&A-Runden, bei denen ihr Entwickler*innen ausfragen könnt und vor allem jeder Menge Demos. Vom 19. bis zum 26. Juni könnt ihr so über 200 Spiele, die sich aktuell in Entwicklung befinden, schon jetzt ausprobieren.

Da die Auswahl riesig und die Zeit knapp bemessen ist, wollen wir euch ein paar Tipps geben, welche Titel sich besonders lohnen könnten. Dafür haben wir sechs unterschiedliche Games aus verschiedenen Genres herausgesucht, die wir euch hier vorstellen. Viel Spaß!

Lies of P

2:12 Lies of P: Neuer Trailer zum Soulslike verrät das Releasedatum und kündigt kostenlose Demo an

Genre: Soulslike

Soulslike Release: 19. September 2023 (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S)

19. September 2023 (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S) Entwickler: Round8 Studio

Einer der wohl größten Titel, den ihr aktuell ausprobieren könnt, ist Lies of P. Das oft als Pinocchio-Soulslike betitelte Action-RPG weckt seit der Ankündigung 2021 hohe Erwartungen und aufgrund der düsteren Atmosphäre Assoziationen zu FromSoftwares PlayStation-exklusivem Meisterwerk Bloodborne.

Lies of P verlegt die Geschichte um die zum Leben erwachte Holzpuppe in eine finstere Steampunk-Stadt, in der ihr mit selbstgebastelten Waffen gegen allerlei Maschinen und Monster kämpft. Die Demo ist jetzt auf Steam, aber auch auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen verfügbar.

The Invincible

2:50 The Invincible: Mehr Gameplay und Infos zur Story-Hoffnung ehemaliger Witcher-Entwickler

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 2023 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

2023 (PC, PS5, Xbox Series X/S) Entwickler: Starward Industries

Das Action-Adventure The Invincible basiert auf dem gleichnamigen Science-Fiction-Roman von Stanislaw Lem und schickt euch auf den dort beschriebenen Planeten Regis III. Hier sollt ihr nach verschollenen Crew-Mitgliedern suchen und herausfinden, weshalb der Kontakt zu ihnen abgebrochen ist.

Auf dem vor allem von Wüsten und Canyons geprägten Planeten trefft ihr auf verschiedene Roboter und Kreaturen, mit denen ihr interagieren könnt. Die Buch-Vorlage setzt sich viel mit philosophischen Fragen rund um die Menschheit, Evolution und Technik auseinander und im Spiel sollen ähnliche Themen bearbeitet werden.

Paleo Pines

3:16 Diese Stardew Valley-Alternative lässt euch auf Dinos reiten

Genre: Lebenssimulation

Lebenssimulation Release: 26. September 2023 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC)

26. September 2023 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC) Entwickler: Italic Pig

Paleo Pines ist ein weiterer Eintrag in das seit Jahren stetig wachsende Genre der Farming-Simulationen. Ähnlich wie in Stardew Valley übernehmt ihr auch hier ein Stück Land, auf dem ihr verschiedene Gebäude errichten und Pflanzen anbauen könnt.

Die bunte Spielwelt wird allerdings von einer Vielzahl von friedlichen Dinosauriern bevölkert, mit denen ihr euch anfreunden könnt. Die knuffigen Dinos können euch dann bei der Arbeit auf eurer Farm helfen und freuen sich über ein eigenes Zuhause, das ihr für sie einrichten dürft.

Station to Station

0:30 Station to Station ist die wohl hübscheste Modellbahn überhaupt

Genre: Aufbau-Strategie

Aufbau-Strategie Release: 2023 (PC)

2023 (PC) Entwickler: Galaxy Grove

Station to Station ist das wahrscheinlich niedlichste Aufbauspiel, das wir bisher gesehen haben. Eure Aufgabe im Spiel ist es, kleine Orte und Produktionsstätten mit einem Eisenbahnnetzwerk zu verbinden. Aber keine Sorge: Ihr müsst nicht groß planen oder mit Budgets hantieren. Der Titel soll vielmehr zum Entspannen und Staunen einladen.

Die Welt ist nämlich aus Voxeln aufgebaut und wirkt dadurch wie eine Miniatur-Wunderwelt. Beliefert ihr einen Ort mit den gewünschten Ressourcen, erblüht dieser, wodurch sich die Umwelt verändert. So sprießen dann neue Häuschen aus dem Boden und Kühe grasen gemächlich auf der Weide. Zusammen mit dem ruhigen Soundtrack entsteht so eine harmonische Atmosphäre.

Luto

1:45 Luto - Das psychologische Horror-Spiel im Trailer - Das psychologische Horror-Spiel im Trailer

Genre: Horror-Adventure

Horror-Adventure Release: 2023 (PS5, Xbox Series X/S, PC)

2023 (PS5, Xbox Series X/S, PC) Entwickler: Broken Bird Games

Von malerischen Landschaften wechseln wir zu einem düsteren Geisterhaus. Das narrative Horrorspiel Luto dreht sich nämlich um eine Person, die ihr Haus nicht mehr verlassen kann und dort von gruseligen Gestalten und schmerzhaften Erinnerungen heimgesucht wird.

Der Titel greift psychologische Themen wie Angstzustände oder Depressionen auf und sieht dabei zum Fürchten gut aus. Besonders die Art, wie Horror-Elemente dargestellt werden, ist sehr eindringlich. Mit der Demo könnt ihr euch jetzt einen ersten Eindruck davon machen.

Viewfinder

1:20 Viewfinder - Dieses Puzzlespiel verdreht euch den Kopf

Genre: Puzzlespiel

Puzzlespiel Release: 2023 (PS5, PC)

2023 (PS5, PC) Entwickler: Sad Owl Studios

Zu guter Letzt haben wir noch eine Empfehlung für alle Puzzle-, Katzen- und Foto-Fans. Viewfinder könnte ein kleiner Überraschungs-Hit werden, wenn die Entwickler*innen das Konzept, dass die bisher erschienen Trailer und die Demo vorstellen, vollständig umgesetzt bekommen.

Die Idee ist nämlich richtig spannend: Ihr seid mit einer Sofortbildkamera bewaffnet und sollt kleine Umgebungsrätsel lösen. Dafür schießt ihr Fotos, die ihr dann wieder in die Spielwelt integrieren könnt. So schaltet ihr neue Wege frei oder wechselt gleich ganze Orte aus. Wenn ihr bereit seid, eure grauen Zellen zum Rauchen zu bringen, solltet ihr den Titel unbedingt ausprobieren.

Habt ihr schon eines der vorgestellten Spiele ausprobiert oder seid ihr auf andere, empfehlenswerte Demos gestoßen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!