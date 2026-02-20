95 (!) bei Metacritic: Dieses Switch-Spiel gilt als eines der besten Spiele aller Zeiten

96 Punkte bei Metacritic und tonnenweise Lob von der Fachpresse: Wer eine Switch hat, der muss eigentlich dieses Spiel spielen.

Nur ganz wenige Spiele schaffen es, so positive Wellen zu schlagen - und das zwei Mal. Teil 1 gilt als das wohl beste Switch-Spiel, Teil zwei wurde ein absolut würdiger Nachfolger, der in meinen Augen in Sachen Gameplay und Open-World sogar nochmal etwas besser geworden ist.

Gerade sind beide Teile im Sale - und wer eine Switch oder Switch 2 hat, der muss diese Games fast schon in der Bibliothek haben.

Metascore 96, die Fachpresse und Fans gleichermaßen jubeln - SO geht ein Hit!

Meiner Erfahrung nach schaffen es nur ganz wenige Fortsetzungen, ihren bereits legendären Vorgänger nicht nur zu kopieren, sondern ihn in fast jedem Aspekt zu übertreffen. Wir reden hier von einem Titel, der Kritiker weltweit begeisterte und einen Metascore von 96 Punkten zementierte – ein Wert, der in der heutigen Zeit fast schon unerreichbar scheint. Und das Beste daran? Ihr bekommt diesen Titanen der Gaming-Welt aktuell wieder günstiger bei Amazon - und zwar in der physischen Version, nicht nur als Download-Code!

Im Gamepro-Test zeigte dieses Switch-Spiel, wie gut es ist:

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Autoplay

Wir sprechen natürlich von keinem Geringeren als The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nachdem Hyrule in Breath of the Wild bereits unsere Herzen erobert hat, setzt dieser Nachfolger noch einen gewaltigen Stein obendrauf. In meinen Augen ist das „Ultra-Hand“-Feature, mit dem ihr buchstäblich jedes Objekt in der Welt miteinander kombinieren könnt, eine technische Meisterleistung. Ob ihr euch ein fliegendes Auto baut, einen Kampfroboter konstruiert oder einfach nur eine absurd lange Brücke – die einzige Grenze ist eure eigene Vorstellungskraft.

Ein Spielplatz der Götter: Die Welt von Hyrule 2.0

Was dieses Zelda für mich so besonders macht, ist die Dreiteilung der Welt. Ihr erkundet nicht mehr nur die Oberfläche, sondern eben sogar den Himmel und den finsteren Untergrund.

Die Himmelsinseln und der Untergrund

Die Reise beginnt hoch über den Wolken auf den Himmelsinseln. Wenn ihr das erste Mal in die Tiefe springt und komplett ohne Ladezeit durch die Wolkendecke auf die Oberfläche zustürzt, ist das einfach krass. Hier hat man die Technik der Switch wirklich ausgereizt.

Der Untergrund (die "Depths") ist ein düsterer, gefährlicher Ort, der fast so groß ist wie die Oberwelt selbst. Hier wird das Spiel zu einem echten Survival-Abenteuer, bei dem Licht eure wichtigste Ressource ist.

YAY! Gratis gab's für beide Teile von Zelda auch einen Patch für die Nintendo Switch 2-Version!

Ich muss hier kurz auf die Physik-Engine eingehen. Während viele Open-World-Spiele nur Kulissen bieten, ist in Tears of the Kingdom alles interaktiv. Dank der Chemie- und Physik-Simulation reagieren Feuer, Wasser, Wind und Elektrizität logisch aufeinander. Meiner Meinung nach hat Nintendo hier bewiesen, dass Spielspaß nicht von Teraflops abhängt, sondern von klugem Gamedesign.

Und so wünsche ich mir das für viel mehr Spiele. Damit wirkt eine Spielwelt einfach komplett anders und viel glaubwürdiger.

So oder so: Die Zelda-Spiele für die Switch haben beide ein Switch 2-Update bekommen. Wenn ihr die Konsole habt, dann tut euch den Gefallen und spielt die beiden Games. Sie sind einfach nur gut.