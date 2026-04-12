An einer polnischen Hochschule könnt ihr jetzt zu einem zertifizierten Manga-Zeichner werden - der Studiengang geht nur 1,5 Jahre

Anderthalb Jahre - und dann zertifizierte*r Mangaka: Das verspricht eine Hochschule in Polen. (Bild: Collegium Da Vinci)

Wie wird man eigentlich Mangaka? Zumindest in Deutschland ist der Weg ziemlich simpel: Ihr habt eine Idee, ein Storyboard und bewerbt euch klassisch bei einem Verlag eurer Wahl als Mangazeichner*in. Eine echte Ausbildung gibt es nicht.

Eine Universität aus unserem Nachbarland Polen geht da einen anderen Weg: Das Collegium Da Vinci aus Posen hat einen waschechten "Manga und Popkultur"-Kurs eingeführt.

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Anderthalb Jahre für das Zertifikat

Der Mangakurs wird in Kooperation mit dem ebenfalls polnischen "Druga Era Fantasy Club" durchgeführt, der unter anderem für die Organisation der Pyrkon-Fan-Convention zuständig sind (via Gry-Online).

Im Gegensatz zum klassischen Studium fällt die Dauer des Mangakurses wesentlich kürzer aus: Rund anderthalb Jahre sieht die offizielle Webseite des Collegium Da Vinci für das Absolvieren vor, unterteilt in drei Semester.

Entsprechend handelt es sich hierbei auch um keinen Bachelor-Abschluss; stattdessen erhalten Absolvent*innen ein Zertifikat, dass sie als Manga-Spezialist*in ausweist.

Inhaltlich erwartet interessierten Teilnehmer*innen:

die Grundlagen und fortgeschrittene Techniken des Manga-Zeichnens

die Gestaltung von Charakteren und Welten, inspiriert von Manga- und Anime-Ästhetik

die Erstellung von Panels, Seitenaufbau und Comic-Erzählstrukturen

die Entwicklung eines eigenen Zeichenstils und Aufbaus eines künstlerischen Portfolios

die Verwendung traditioneller und digitaler Werkzeuge im Arbeitsprozess eines Zeichners

das Verständnis von Phänomenen der japanischen und globalen Popkultur (Manga, Anime, Games, Medien)

das bewusste Kombinieren künstlerischer Fähigkeiten mit kulturellem Wissen und Trends der zeitgenössischen Popkultur

die Grundlagen der japanischen Sprache

Nach dem Abschluss des Kurses sollen die Absolvent*innen aber nicht nur als Mangaka anfangen können: Das Collegium Da Vinci stellt auch Karrierewege als Grafikdesigner*in oder der generellen Kulturbranche in Aussicht.

Würdet ihr einen solchen Studiengang besuchen?