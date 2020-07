So groß ist die Map von AC Valhalla: Fan vergleicht Karte mit Odyssey

In Assassin's Creed Valhalla bereisen wir als Eivor Norwegen und England. Und auch wenn wir schon eine grobe Vorstellung davon haben, was uns in den Regionen erwartet, herrscht um die Größe der Spielwelt etwas Verwirrung. Wird Valhalla nun doch größer als sein Vorgänger Odyssey? Um der Frage etwas auf den Grund zu gehen, hat der YouTuber Dimitris Galatas VFX angefangen, die Fläche der Spielwelt auszurechnen.

Berechnung von England - Norwegen fehlt noch

Bisher wissen wir, dass die Spielwelt von Assassin's Creed Valhalla die zwei Hauptregionen Norwegen und England umfassen wird. Letzteres wird in die vier Königreiche Wessex, Northumbria, Ostanglien und Mercien eingeteilt und neben zahlreichen kleineren Orten auch die drei Städte London, Winchester und Jórvík (das heutige York) bieten. Aber wie groß dürfen wir uns die Entfernungen vorstellen? Angeblich soll die Spielwelt von Valhalla nun doch größer als die von Assassin's Creed: Odyssey sein:

Da Ubisoft bisher keine genauen Infos preisgegeben hat, mit der wir die Fläche richtig einordnen können, hat sich der YouTuber Dimitris Galatas an die Berechnung gemacht. Bereits in anderen Videos berechnete er die Größe von Spielwelten. Da Material zu Berechnung von Norwegen fehlt, konnte er bisher aber nur England berechnen und verglich die Fläche mit seinen zwei Vorgängern:

AC Valhalla: England AC Odyssey AC Origins 94 km2 Landmasse 130 km2 Landmasse 80 km2 nur Landmasse 120 km2 Landmasse inkl. Wasser 256 km2 Landmasse inkl. Wasser /

Wird Assassin's Creed Valhalla nun größer als Odyssey?

Die Spielwelt von England klingt zwar beträchtlich, aber reicht diese Grundlage, um Odyssey zu überbieten? Es fehlt noch die Fläche von Norwegen, aber laut Ubisoft soll der Bereich recht klein sein. Es werden zwar noch ein paar extra Quadratkilometer dazukommen, aber auch das Verhältnis von Wasser zu Land ist hier noch interessant. Wird es also letztendlich reichen, um Valhalla zum größten Assassin's Creed zu machen?

Wie wurde die Map von AC Valhalla berechnet?

In einem separaten Video erklärt der YouTuber, wie er auf die genannten Werte gekommen ist

Zuerst hat er die gesamte Karte von England aus Assassin's Creed Valhalla zusammengebastelt. Echtes Gameplay des YouTuber WillyB zeigt den Northwic-Synchronisationspunkt, der laut Kompass 983 Meter vom grünen Missionssymbol entfernt ist. Da auch die Spielkarte gezeigt wurde, konnte Dimitris Galatas mit diesem Abstand weiterarbeiten. Der Höhenunterschied des Aussichtspunktes von geschätzten 30 Metern macht seiner Meinung nach mit 0,2 Prozent keinen Unterschied. Auf die gesamte Karte wie ein Lineal angewendet, ermittelte er so die gesamte Kartengröße. Mit der kostenlosen Software ImageJ berechnete er die Flächen anhand der Kartenbilder.

Auch wenn wir vielleicht noch nicht die exakte Größe der Spielwelt wissen, konnten wir bereits beim Anspielen Eindrücke von Valhalla sammeln. In unserer Preview erfahrt ihr, warum Linda noch nicht ganz überzeugt ist:

Was sagt ihr zu der Berechnung? Und wie wichtig ist für euch die Größe der Spielwelt?