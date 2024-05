Mario 64-Fan spielt den Klassiker durch, ohne auch nur einmal zu springen - muss dafür an einer Stelle 78 Stunden warten

Mario 64 ohne zu springen durchspielen?? Ja, das geht wirklich!

Super Mario 64 ist einer der ganz großen Jump&Run-Meilensteine der Videospielgeschichte und wird von vielen Spieler*innen auf der ganzen Welt verehrt – Und immer noch gespielt und das teilweise auf die ungewöhnlichste Art und Weise.

Manche haben es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, den Titel unter besonderen Bedinungen durchzuspielen. So wie auch Twitch-Streamer Marbler, der jetzt eine eigentlich unmöglich scheinende Herausforderung geschafft hat. (via gamerant.com)

Marbler beendete den Jump&Run-Klassiker nämlich, ohne ein einziges Mal die A-Taste zu drücken und damit zu springen. Ja, wir waren auch überrascht, dass das in diesem HÜPFspiel möglich ist, klappt aber offenbar tatsächlich, schließlich hat der Streamer seinen Run auf Video festgehalten.

Bestimmte Version war nötig, um Challenge zu schaffen

Um die Challenge zu schaffen, musste der Streamer allerdings eine bestimmte Version von Mario 64 spielen – und ordentlich Geduld beweisen. Denn schon vor einigen Monaten hatte Marbler die Herausforderung fast geschafft, musste aber an einer Stelle in einem Bowser-Lavalevel gezwungermaßen zweimal hüpfen.

Der Grund: Mario muss in diesem Bereich an einer Stange emporklettern und von dieser abspringen, um in einen für den Durchgang wichtigen Bereich zu kommen.

In der Wii-Virtual Console-Version von Mario 64 allerdings lässt sich dieses "Problem" umgehen. Denn die Plattformen, die im Level erreicht werden müssen, steigen dort ganz langsam, aber kontinuierlich an – so dass sie irgendwann ohne A-Taste erreichbar sind.

78 (!) Stunden Wartezeit

Dieser Prozess dauert aber lange. Sehr lange. Um genau zu sein, harrte Marbler 78 Stunden (!) an der entsprechenden Stelle aus. Dann waren die Plattformen für ihn ohne die Nutzung der A-Taste zu erreichen.

Insgesamt benötigte der Streamer 89 Stunden für seinen Durchgang. Zieht man die lange Wartezeit ab, schaffte er den Rest also in knapp 11 Stunden. Wie gesagt, ohne einmal zu springen. Eine wirklich beeindruckende Leistung.

Hier könnt ihr euch den Run anschauen:

Die "A Button Challenge" in dem Jump&Run ist übrigens kein neues Phänomen. Schon Anfang der 2000er Jahre versuchten sich passionierte Mario 64-Spieler*innen an der Herausforderung. Um das Hüpfen im Spiel zu umgehen, fanden sie andere, teils sehr kreative Methoden. Das Spiel tatsächlich ohne Nutzung der A-Taste zu beenden, galt aber lange Zeit als unmöglich.

Kanntet ihr die Challenge bereits und hättet ihr gedacht, dass sie jemals geschafft werden kann?