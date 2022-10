Der Mario-Film könnte für mich ein Highlight werden - nicht nur wegen der deutschen Synchro

Es ist eigentlich fast unglaublich, dass der kommenden Super Mario Bros-.Film der erste seit dann 30 (!) Jahren ist. Ich meine, wir reden hier von Mario, einer der Videospielikonen überhaupt, für die sich doch eigentlich locker aus der Klempnerhose Stoff für mehrere (Animations-) Filme finden ließe.

Aber jetzt gibt es ja endlich mal wieder eine Verfilmung und ich muss euch ehrlich sagen, nach dem ersten Trailer habe ich richtig Lust auf den Streifen bekommen. Als bekennender Fan der Jump&Runs und des Mario-Universums war ich bei der Ankündigung zwar noch etwas skeptisch, diese Skepsis ist aber mittlerweile echter Vorfreude gewichen.

Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt – hier ist der Trailer:

Näher an der Vorlage

Denn es sieht tatsächlich so aus, als könne das Team um die Regisseure Aaron Horvath und Michael Jelenic den Charme des Mario-Universums mit seinen vielen witzigen Figuren ganz gut einfangen – anders als die skurrile Realverfilmung mit Bob Hoskins Anfang der 90er. Der Animationsstil ist da weitaus angenehmer, weil stilistisch näher an den Spielvorlagen. Das erhöht für mich den Wiedererkennungswert und macht neugierig. Wie cool sieht beispielsweise das Pilz-Königreich mit den zahlreichen fliegenden Inseln aus?

Ich merke richtig, wie meine Vorfreude auf die im Film zu sehenden Settings steigt, unter anderem ist ja auch Mario-Bruder Luigi in einem Geister(?)haus zu sehen. Außerdem bin ich gespannt, welcher Plot dem Ganzen zugrunde liegt, denn die Spiele geben dafür ja vergleichsweise wenig her. Eine Story mit zig Wendungen erwarte ich mir natürlich nicht, das hier wird vermutlich leicht verdauliche Animationsfilmkost mit dem ein oder anderen Lacher.

Tobias Veltin Für Tobi gehört Mario zu den absoluten Videospiel-Lieblingen. Er verbindet etliche schöne Momente mit den Jump&Runs und den zahlreichen Ablegern wie Party oder Kart. Eine Verfilmung hat ihm bislang weniger interessiert – vor allem weil er die Umsetzung aus den 90ern furchtbar findet – den Animationsstreifen hat er aber mit dem ersten Trailer schon ins Herz geschlossen.

Toad ist schon jetzt mein Liebling

Und mehr will ich hier auch gar nicht. Mir ist es beispielsweise egal, ob Marios Gesicht jetzt nicht exakt dem der Spiele entspricht oder ihm der italienische Akzent fehlt, den er in den Spielen hat. Vielmehr erfreue ich mich schon jetzt an den zahlreichen coolen Details und Figuren aus dem Trailer wie Bowsers Feueratem oder Toad! Einer meiner absoluten Lieblingscharaktere aus der Mario-Welt ist im Trailer ähnlich forsch und knuddelig wie in den Spielen, schon allein wegen ihm wird der Film für mich eigentlich zu einem Must-See.

Ich persönlich finde zudem, dass die deutsche Synchronisation bzw. deren Sprecher für einen derartigen Animationsfilm besser passt als die englische – zumindest ist das mein Eindruck nach dem Schauen des Trailers in beiden Sprachen. Chris Pratt und Jack Black schön und gut, aber für mich klang gerade Marios Stimme zumindest im Trailer einfach treffender – auch wenn es natürlich generell sehr ungewohnt ist, ihn “normal” sprechen zu hören.

Ich habe mir für das Frühjahr 2023 jedenfalls schon jetzt einen Kinogang fest eingeplant. Denn mit dem Film-Abenteuer lässt sich die mittlerweile schon ziemlich lange Wartezeit bis zu einem neuen großen Mario-Jump&Run überbrücken – wenn auch nur ein kleines bisschen.

Wie gefällt euch der Trailer zum Mario-Film?