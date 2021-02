Mario Golf feiert mit Super Rush ein Comeback auf der Switch

Fans der Mario Golf-Spiele, freut euch! Nintendo bringt einen neuen Teil auf die Nintendo Switch und hat Mario Golf: Super Rush offiziell auf der Nintendo Direct angekündigt. Der Titel setzt auf viele bewährte Mario Golf-Zutaten, ihr seid also zum Beispiel als eine von vielen bekannten Charakteren aus dem Mario-Universum auf thematisch unterschiedlichen Golfplätzen unterwegs.

Wenn ihr abschlagt, habt ihr diverse Optionen und könnt die Flubbahn des Balles unter anderem durch die Wahl des Schlägers oder Spin, Drall beeinflussen.

Story-Modus an Bord: Es wird einen umfangreichen Story-Modus geben, in dem ihr als Mii unterwegs seid und euren Charakter nach und nach in verschiedenen Werten hochlevelt.

Bewegungssteuerung: Insbesondere die Golfspiele auf der Wii setzten auf eine Bewegungssteuerung. Super Rush wird diese ebenfalls bieten und zwar über die die Joy-Con. Durch die Bewegung eures Arms sollen dann besonders präzise oder auch harte Schläge möglich sein.

Neuer chaotischer Multiplayer-Modus

Natürlich könnt ihr nicht nur alleine auf den Golfplatz gehen, sondern auch in diversen Multiplayer-Modi. Ein neuer - und offenbar besonders chaotischer - wurde auf der Nintendo Direct gesondert vorgestellt. In Speed Golf schlagen alle Teilnehmer*innen einer Multiplayer-Partie gleichzeitig ab und müssen dann möglichst schnell einlochen. Dafür flitzen die Charaktere in Echtzeit über den Platz, mit Items und Sprints könnt ihr euch dabei Vorteile verschaffen.

Release: Mario Golf: Super Rush soll am 25. Juni 2021 für die Nintendo Switch erscheinen.

Freut ihr euch über die Golf-Rückkehr?